Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός για εμένα σημαίνει οικογένεια, αφοσίωση, στόχους και αγάπη»

Ο Παναθηναϊκός γιορτάζει στις 3 Φεβρουαρίου τα 118 χρόνια ιστορίας του και η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε τις ευχές της μέσα από ένα ξεχωριστό video. Σε αυτό, οι παίκτες της ομάδας εμφανίζονται ένας-ένας και εξηγούν με λίγες λέξεις τι σημαίνει για εκείνους ο Παναθηναϊκός.
Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για «οικογένεια, αφοσίωση, στόχους, αγάπη», ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στάθηκε στη λέξη «ιστορία». O Ρισόν Χολμς και o Μάριους Γκριγκόνις επέλεξαν το «πάθος», με τον Τζέριαν Γκραντ και τον Ντίνο Μήτογλου να αναφέρονται επίσης στην «οικογένεια». Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για «πάθος, αγάπη και ενθουσιασμό», ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό «αφοσίωση και τρόπο ζωής».
