Μενού

Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός για εμένα σημαίνει οικογένεια, αφοσίωση, στόχους και αγάπη»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα ξεχωριστό video με αφορμή τα γενέθλια του συλλόγου, στο οποίο όλοι οι «πράσινοι» εξήγησαν τι σημαίνει για εκείνους το «τριφύλλι».

Reader symbol
Newsroom
Ο Κώστας Σλούκας
Στιγμιότυπο από αγώνα Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού | EUROKINISSI / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός γιορτάζει στις 3 Φεβρουαρίου τα 118 χρόνια ιστορίας του και η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε τις ευχές της μέσα από ένα ξεχωριστό video. Σε αυτό, οι παίκτες της ομάδας εμφανίζονται ένας-ένας και εξηγούν με λίγες λέξεις τι σημαίνει για εκείνους ο Παναθηναϊκός.

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για «οικογένεια, αφοσίωση, στόχους, αγάπη», ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στάθηκε στη λέξη «ιστορία». O Ρισόν Χολμς και o Μάριους Γκριγκόνις επέλεξαν το «πάθος», με τον Τζέριαν Γκραντ και τον Ντίνο Μήτογλου να αναφέρονται επίσης στην «οικογένεια». Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για «πάθος, αγάπη και ενθουσιασμό», ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό «αφοσίωση και τρόπο ζωής».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ