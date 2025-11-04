Σοκ στη Σερβία: Πέθανε εν ώρα αγώνα ο προπονητής της Ραντνίτσκι - Κατέρρευσαν στο χορτάρι οι παίκτες

Σοκ και θρήνος στη Σερβία, καθώς ο Μλάντεν Ζίζοβιτς, προπονητής της ΦΚ Ραντνίτσκι 1923 πέθανε σε ηλικία 45 ετών, ύστερα από καρδιακή προσβολή που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα της σερβικής Σούπερ Λίγκας, μεταξύ της Μλάντοστ και της Ραντνίτσκι 1923 στο Λουτσάνι.
Η στιγμή που ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και ανακοινώνει τα νέα είναι σοκαριστική, καθώς οι παίκτες και των δύο ομάδων καταρρέουν στο χορτάρι συντετριμμένοι από τα δυσάρεστα νέα.
Διαβάστε ακόμα: Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το buzzer beater του Έλληνα σούπερ σταρ από όλες τις οπτικές γωνίες
Άλλοι πιάνουν τα κεφάλια τους μην μπορώντας να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε και άλλοι αγκαλιάζονται, προσπαθώντας ο ένας να στηρίξει τον άλλον.
- Η κακή Κρήτη, τα καπετανιλίκια και οι μαφίες που τα «ταΐζουν»
- Οπαδικό επεισόδιο φέρεται να κρύβεται πίσω τα μαχαιρώματα στη Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο
- Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Το «βαρύ» παρελθόν του Φανούρη
- «Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας»: Απειλές θανάτου από το σόι Καργάκη - «Γκρέμισε» τη φυλακή ο αδερφός του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.