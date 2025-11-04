Σοκ στη Σερβία: Πέθανε εν ώρα αγώνα ο προπονητής της Ραντνίτσκι - Κατέρρευσαν στο χορτάρι οι παίκτες

Σοκ και θρήνος στη Σερβία, καθώς ο Μλάντεν Ζίζοβιτς, προπονητής της ΦΚ Ραντνίτσκι 1923 πέθανε σε ηλικία 45 ετών, ύστερα από καρδιακή προσβολή που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα της σερβικής Σούπερ Λίγκας, μεταξύ της Μλάντοστ και της Ραντνίτσκι 1923 στο Λουτσάνι.

Η στιγμή που ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και ανακοινώνει τα νέα είναι σοκαριστική, καθώς οι παίκτες και των δύο ομάδων καταρρέουν στο χορτάρι συντετριμμένοι από τα δυσάρεστα νέα.

Διαβάστε ακόμα: Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το buzzer beater του Έλληνα σούπερ σταρ από όλες τις οπτικές γωνίες

Άλλοι πιάνουν τα κεφάλια τους μην μπορώντας να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε και άλλοι αγκαλιάζονται, προσπαθώντας ο ένας να στηρίξει τον άλλον.

Sırbistan’da FK Radnički 1923 teknik direktörü Mladen Žižović, Lučani'de Mladost ile Radnički 1923 arasında oynanan Sırbistan Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçirdi ve 45 yaşında hayatını kaybetti.

Hakemin maçı keserek haberi verdiği an :( pic.twitter.com/PWoT98Ae01 — kskrck (@Kskrck) November 3, 2025





