Μενού

Σοκ στη Σερβία: Πέθανε εν ώρα αγώνα ο προπονητής της Ραντνίτσκι - Κατέρρευσαν στο χορτάρι οι παίκτες

Η στιγμή που ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και ανακοινώνει τα νέα είναι σοκαριστική.

Reader symbol
Newsroom
servia
Ο προπονητής της Ραντνίτσκι | Χ
  • Α-
  • Α+

Σοκ και θρήνος στη Σερβία, καθώς ο Μλάντεν Ζίζοβιτς, προπονητής της ΦΚ Ραντνίτσκι 1923 πέθανε σε ηλικία 45 ετών, ύστερα από καρδιακή προσβολή που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα της σερβικής Σούπερ Λίγκας, μεταξύ της Μλάντοστ και της Ραντνίτσκι 1923 στο Λουτσάνι.

Η στιγμή που ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και ανακοινώνει τα νέα είναι σοκαριστική, καθώς οι παίκτες και των δύο ομάδων καταρρέουν στο χορτάρι συντετριμμένοι από τα δυσάρεστα νέα. 

Διαβάστε ακόμα: Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το buzzer beater του Έλληνα σούπερ σταρ από όλες τις οπτικές γωνίες

Άλλοι πιάνουν τα κεφάλια τους μην μπορώντας να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε και άλλοι αγκαλιάζονται, προσπαθώντας ο ένας να στηρίξει τον άλλον. 


 


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ