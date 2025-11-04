Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το buzzer beater του Έλληνα σούπερ σταρ από όλες τις οπτικές γωνίες

Ο Greek Freak ήταν εκείνος που «αποφάσισε» για το τελικό αποτέλεσμα στο «Gainbridge Fieldhouse» της Ιντιανάπολις.
Με περίσσια αυτοπεποίθηση πήρε την τελευταία επίθεση της ομάδας του και με ένα πολύ δύσκολο σουτ μέσης απόστασης χάρισε στους Μπακς τη νίκη με 117-115.
Αυτή ήταν η 5η νίκη για την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η οποία έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του!
