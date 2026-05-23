Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Στην εντατική ο Μάριος Οικονόμου μετά από τροχαίο

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, έχει ενημερώσει, ότι βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του Μάριου Οικονόμου που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο.

Μάριος Οικονόμου
Ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο | EUROKINISSI
Σοκ επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την γνωστοποίηση της είδησης πως ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, Μάριος Οικονόμου, που έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, ενεπλάκη σε σοβαρότατο τροχαίο ατύχημα στα Ιωάννινα και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην εντατική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Οικονόμου, συγκρούστηκε επί της Λεωφόρου Μακρυγιάννη, στα Γιάννενα, με κάτω από αδιευκρίνιστες, ως τώρα, συνθήκες με ΙΧ το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, έχει ενημερώσει, ότι βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του.

