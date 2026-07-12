Σοκ στο μπάσκετ: Νεκρός από πυροβολισμούς ο Κινόου Ρότσφορντ

Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του μπάσκετ η είδηση της δολοφονίας του πρώην επαγγελματία μπασκετμπολίστα Κίνου Ρότσφορντ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια μπασκετικού τουρνουά.
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις των Martin Luther King Jr. Towers, όπου ο 35χρονος παρακολουθούσε αγώνα και περίμενε τη σειρά του για να αγωνιστεί. Σύμφωνα με τις Αρχές, δέχθηκε πυρά σε επίθεση που εκτιμάται ότι είχε στόχο τον ίδιο.
Ο Ρότσφορντ, με καταγωγή από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, είχε αγωνιστεί επί σειρά ετών ως επαγγελματίας στην Ευρώπη, φορώντας τις φανέλες ομάδων σε Αγγλία, Ολλανδία, Εσθονία και Ισλανδία.
Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
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