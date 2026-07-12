Πώς δεν το σκεφτήκαμε νωρίτερα; Έλληνας λουόμενος δείχνει πώς να μην καίγεσαι μέσα στη θάλασσα

Μία απρόσμενη εικόνα έγινε αντιληπτή σε ελληνική παραλία, με έναν άνδρα να χρησιμοποιεί την ομπρέλα θαλάσσης του κατά τρόπο σχεδόν εφευρετικό.

Ο πρωτοπόρος, θα μπορούσε να πει κανείς, λουόμενος επένδυσε στην πρόληψη και δεν θέλησε να κάψει ο ήλιος την επιδερμίδα του καθώς δροσιζόταν. Πήρε λοιπόν την ομπρέλα μαζί του, μέσα στο νερό.

Η ομπρέλα, άλλωστε, κοστίζει και πρέπει να βγάλει τα λεφτά της.

«Μόνο στην Ελλάδα» σχολίασε ο χρήστης του TikTok που έκανε την viral, πλέον, ανάρτηση.

Από τα σχόλια, βέβαια, προκύπτει πως δεν πρόκειται μόνο για ελληνική πατέντα αλλά για μία τάση που συναντάται και σε παραλίες του εξωτερικού.

«Ο καλύτερος του χωριού», «Ντρέπομαι που δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα» είναι μερικά από τα σχόλια, που επαναλαμβάνονται.

Πράγματι, δεν το σκεφτήκαμε νωρίτερα...