Συνήθως οι διακοπές είναι συνυφασμένες με ηρεμία και χαλάρωσει, προκειμένου να ξεφύγουμε από την πίεση της καθημερινότητας, αλλά και να γνωρίσουμε διαφορετικές κουλτούρες, να δοκιμάσουμε νέες γεύσεις και να περιπλανηθούμε σε νέες πόλεις.

Συχνά όμως αυτή η εμπειρία μπορεί να γίνει δυσάρεστη, καθώς σε μερικά μέρη γίνεται ο κακός χαμός από τον ανεξέλεγκτο τουρισμό.

Φαίνεται πως στα χρόνια μετά την πανδημία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν και ανακαλύπτουν νέους προορισμούς. Για παράδειγμα στην Βρετανία, το κάστρο του Εδιμβούργου αποτελεί ένας από τους τοπ προορισμούς που κυριαρχεί ο υπερπληθυσμός, αναφέρει το Express.

Μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε πως του Πουκέτ της Ταϊλάνδης είναι η νούμερο ένα πιο πυκνή από τουρίστες περιοχή, ενώ για κάθε μόνιμο κάτοικο αναλογούν 118 τουρίστες.

Το Πουκέτ φημίζεται για τις παραλίες του, ενώ άλλες περιοχές της Ταϊλάνδης όπως η Πατάγια και το Κράμπι καταλαμβαίνουν την δεύτερη και τρίτη θέση στην λίστα με τους προορισμούς με τον περισσότερο κόσμο.

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Οι δυο ελληνικές πόλεις έκπληξη

Επιπλέον ακολουθούν περιοχές της Τουρκίας και η Βενετία της Ιταλίας, ενώ έκπληξη αποτελούν και δύο ελληνικές πόλεις όπως η Ρόδος και το Ηράκλειο της Κρήτης, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιώσει κανείς αν έχει βρεθεί κατά τους θερινούς μήνες. Τελευταία πόλη στην λίστα τερματίζει το Μαϊάμι.

Το 2024 η Βενετία αποτέλεσε ο προορισμός με τον περισσότερο κόσμο, με αποτέλεσμα να μπει «εισφορά» εισόδου, μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.

Οι πιο πολυπληθείς τουριστικοί προορισμοί στον κόσμο

Πουκέτ, Ταϊλάνδη Πατάγια, Ταϊλάνδη Κράμπι, Ταϊλάνδη Μούγλα, Τουρκία Χουργκάντα, Αίγυπτος Μακάο, Κίνα Ηράκλειο, Ελλάδα Βενετία, Ιταλία Ρόδος, Ελλάδα Μαϊάμι, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ)