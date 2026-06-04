Σουηδία - Ελλάδα 2-2: Έδειξε «χαρακτήρα» μέχρι το φινάλε η Εθνική

Αναζητώντας το γκολ ακόμη και στο κακό της διάστημα, η Ελλάδα βρήκε τέρμα ισοφάρισης με τον Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα στο φιλικό 2-2 στη Σουηδία, γράφει το gazzetta.

Η Εθνική ομάδα στη δοκιμή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τριάδα στην άμυνα, για 50' έβγαλε στο φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, εικόνα ανάλογη με εκείνο το εκπληκτικό ματς στη Γλασκώβη, όταν και διέλυσε τη Σκωτία με 3-0 για τα μπαράζ ανόδου στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Με τον Τζόλη να κάνει όργια, η Ελλάδα προηγήθηκε με γκολάρα του Τσιμίκα και είχε δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη, αλλά και φάσεις για να σημειώσει κι άλλα τέρματα.

Στο 53' έγινε το 1-1, όμως, με τον Γιόκερες, σε μία άτυχη στιγμή για τη γαλανόλευκη. Η Ελλάδα χάθηκε στο γήπεδο τότε, οι Σουηδοί βρήκαν το 2-1, όμως, στο φινάλε ο Μασούρας έγραψε το 2-2, για μία ομάδα που δεν έδειξε διάθεση να τα παρατήσει. Σε κάθε περίπτωση, παρά το δύσκολο της εποχής και κόντρα σε έναν Μουντιαλικό αντίπαλο, ήταν πολύ καλύτεροι για περίπου 60 λεπτά (μέχρι το 1-1 και μετά το 80'), σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά κόντρα σε Παραγουάη (ήττα 1-0 στο Φάληρο), Ουγγαρία (0-0 εκτός).

Η διάταξη της Εθνικής

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου του φιλικού είχε προαναγγείλει ότι θα δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα κι αυτό έκανε. Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας παρέταξε σχήμα με τρεις στην άμυνα.

Ο Τζολάκης ήταν στο τέρμα, δεξί στόπερ ο Ρέτσος, αριστερό ο Κουλιεράκης και στο κέντρο ο Μαυροπάνος. Δεξί μπακ χαφ έπαιξε ο Ρότα, αριστερό ο Τσιμίκας και κεντρικά χαφ οι Ζαφείρης, Κουρμπέλης. Σε φάση επίθεσης ο Τζόλης πήγαινε στον άξονα και ο Τεττέη δίπλα στον Παυλίδη, σε σχηματισμό 3-5-2, προκειμένου να δίνουν χώρο για ν' ανεβαίνουν οι Τσιμίκας, Ρότα. Σε φάση άμυνας ο Τεττέη βοηθούσε δεξιά και ο Τζόλης αριστερά, σε σχηματισμό 3-4-3.

Η Σουηδία παρατάχθηκε με 3-4-3. Ο Νόρντφλεντ στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα οι Λάγκερμπιλκε, Χιέν, Σβένσον, δεξί μπακ χαφ ήταν ο Μπέρχαρντσον, αριστερό ο Γκούντμουντσον, στο κέντρο οι Σβάνμπεργκ, Αγιάρι και στην επίθεση οι Νίγκρεν, Ίσακ, Γκιόκερες.