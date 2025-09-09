Σπανούλης για τον ημιτελικό με την Τουρκία: «Θα είμαστε έτοιμοι»

Η Εθνική Ελλάδας ήταν πολύ καλύτερη από εκείνη της Λιθουανίας και την απέκλεισε από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Επόμενη στάση... Τουρκία και ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης τόνισε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα πως οι παίκτες του θα είναι έτοιμοι για τον πιο κρίσιμο αγώνα της «επίσημης αγαπημένης», τα τελευταία 16 χρόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάναμε μία νίκη και περάσαμε στα ημιτελικά. Τώρα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μπροστά μας, θα προετοιμαστούμε γι’αυτό και θα είμαστε έτοιμοι».

Για το τι σημαίνει η πρόκριση της γαλανόλευκης στα ημιτελικά μετά από 16 χρόνια: «Είναι μία νίκη που μας πάει στα ημιτελικά. Λέει πολλά και ταυτόχρονα δεν λέει και τίποτα γιατί έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας».

Για τον αγώνα: «Παίξαμε εξαιρετικά, ήταν πολύ καλή η συμπεριφορά μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Για ακόμη μία φορά σκοράραμε σε μία πολύ καλή άμυνα σχεδόν 90 πόντους. Παίξαμε καλές άμυνες, παλέψαμε και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γι’ αυτή την προσπάθεια».

Για τα ελεύθερα σουτ στο τέλος που δεν μπήκαν: «Δε με ενδιαφέρει που δεν μπήκαν στο τέλος τα σουτ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν βγαίνουν τέτοια σουτ».

Για το παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία: «Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ακόμα ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε. Έχουμε ακόμα μία ημέρα έξτρα ξεκούρασης και θα είμαστε έτοιμοι».