Ελλάδα - Τουρκία: Πότε είναι ο ημιτελικός - Το κανάλι του αγώνα

Η Ελλάδα βρίσκεται στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 μετά από την πρόκρισή της επί της Λιθουανίας και πλέον επόμενο εμπόδιο στον δρόμο της είναι η Τουρκία.

Η αναμέτρηση Ελλάδα-Τουρκία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. H FIBA να αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα τις ακριβείς ώρες.

Η Ελλάδα πέρασε στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 μετά τον θρίαμβό της επί της Λιθουανίας και θα συναντήσει την Τουρκία που επικράτησε της Πολωνίας νωρίτερα με 91-77.

Το παιχνίδι Ελλάδα-Τουρκία, θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Start όσο και από την ΕΡΤ1, ενώ live ενημέρωση θα υπάρχει και μέσα από το Reader.gr.