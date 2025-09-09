Ελλάδα - Τουρκία: Πότε είναι ο ημιτελικός - Το κανάλι του αγώνα

Η Ελλάδα βρίσκεται στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 μετά από την πρόκρισή της επί της Λιθουανίας και πλέον επόμενο εμπόδιο στον δρόμο της είναι η Τουρκία.
Η αναμέτρηση Ελλάδα-Τουρκία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. H FIBA να αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα τις ακριβείς ώρες.
Η Ελλάδα πέρασε στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 μετά τον θρίαμβό της επί της Λιθουανίας και θα συναντήσει την Τουρκία που επικράτησε της Πολωνίας νωρίτερα με 91-77.
Το παιχνίδι Ελλάδα-Τουρκία, θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Start όσο και από την ΕΡΤ1, ενώ live ενημέρωση θα υπάρχει και μέσα από το Reader.gr.
