Μενού

Σπανούλης: Στα όρια του, έτοιμος να φύγει από τη Μονακό

Φαίνεται πως δεν θα τελειώσει η σεζόν με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Reader symbol
Newsroom
final four Σπανούλης
Ο Βασίλης Σπανούλης στον τελικό του Final Four | In Time / Δημήτρης Μπιρντάχας
  • Α-
  • Α+

Φαίνεται πως δεν θα τελειώσει η σεζόν με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, ο Έλληνας τεχνικός έχει φτάσει στα όρια του. Το χθεσινό περιστατικό της έντασης Τζέιμς-Οκόμπο σε συνδυασμό με την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, τον βάζει σε δύσκολη θέση, διότι δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της ομάδας με όλη αυτή την αναστάτωση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ