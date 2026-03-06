Σπανούλης: Στα όρια του, έτοιμος να φύγει από τη Μονακό

Φαίνεται πως δεν θα τελειώσει η σεζόν με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, ο Έλληνας τεχνικός έχει φτάσει στα όρια του. Το χθεσινό περιστατικό της έντασης Τζέιμς-Οκόμπο σε συνδυασμό με την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, τον βάζει σε δύσκολη θέση, διότι δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της ομάδας με όλη αυτή την αναστάτωση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr