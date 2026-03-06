Σπανούλης: Στα όρια του, έτοιμος να φύγει από τη Μονακό

Φαίνεται πως δεν θα τελειώσει η σεζόν με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα από το Πριγκιπάτο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, ο Έλληνας τεχνικός έχει φτάσει στα όρια του. Το χθεσινό περιστατικό της έντασης Τζέιμς-Οκόμπο σε συνδυασμό με την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, τον βάζει σε δύσκολη θέση, διότι δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της ομάδας με όλη αυτή την αναστάτωση.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Νέα παρέμβαση Σάντσεθ: «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο - Τεράστιο λάθος αυτός ο πόλεμος»
- Όταν ο Μεσι κλώτσησε την παιδική μας ηλικία στα περιστέρια
- Ξέσπασμα Λιάγκα για Λαζόπουλο: «Όταν υπερβεί την κόκκινη γραμμή, θα κάνω αγωγή – Aυτοί οι άνθρωποι μόνο με χρήμα καταλαβαίνουν»
- Έφτασε στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ: Πλάνα από το καμαρίνι του - «Φρούριο» η γύρω περιοχή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.