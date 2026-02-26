Στη φυλακή ο πρόεδρος του Ιωνικού Νίκαιας για τα οπαδικά επεισόδια: Η ποινή που του επιβλήθηκε

Στη φυλακή, μετά την επιβολή έκτισης ποινής έξι μηνών, οδηγήθηκε μετά την καταδίκη του από το αυτόφωρο Πειραιά, ο πρόεδρος του Ιωνικού Νίκαιας, Γιάννης Τσιριγώτης, καθώς και δύο οπαδοί της ομάδας, για τα οπαδικά επεισόδια στο γήπεδο της Νεάπολης Νίκαιας, στις 15 Φεβρουαρίου του 2026.

Τα επεισόδια είχαν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Super League μεταξύ Κηφισιάς και ΟΦΗ, όταν στο 20ό λεπτό του αγώνα, ομάδα περίπου είκοσι ατόμων που έφεραν διακριτικά του Ιωνικού εισέβαλαν από τη θύρα 1 του γηπέδου και συνεπλάκησαν με οπαδούς του ΟΦΗ.

Όταν αστυνομικοί διμοιρίας των ΜΑΤ επενέβησαν, ο οπαδός του Ιωνικού που καταδικάστηκε, άρχισε να τους βρίζει και κινήθηκε εναντίον τους, κατά την ΕΡΤ.

Τα επεισόδια με τον Ιωνικό Νίκαιας

Παράλληλα, ομάδα περίπου δέκα ατόμων από τους οπαδούς του Ιωνικού επιτέθηκε κατά των αστυνομικών, πετώντας αντικείμενα και καθίσματα που ξήλωσαν από την κερκίδα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έξι προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων ήταν ο πρόεδρος της ομάδας του Ιωνικού, Γιάννης Τσιριγώτης, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, κατά τη διαδικασία της προσαγωγής του, έβριζε χυδαία τους αστυνομικούς και απαιτούσε να αφεθούν ελεύθεροι οι οπαδοί της ομάδας του. Αν και του έγιναν συστάσεις να ηρεμήσει, εκείνος έσπρωξε αστυνομικό.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την αθλητική βία, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κ.α.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο την επόμενη μέρα, ενώ η δίκη τους αναβλήθηκε για χθες (25/02). Το δικαστήριο τους καταδίκασε με έξι μήνες φυλακή, όπου και οδηγήθηκαν, αφού η έφεσή τους δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.