«Η χειρότερη μέρα της ζωής μου»: Εννέα χρόνια από το δυστύχημα στην Αθηνών–Λαμίας με την Porsche

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται από το δυστύχημα με την Porsche στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, όταν το όχημα που οδηγούσε ο Γιώργος Βακάκης προσέκρουσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο σταθμευμένο ΙΧ του Υπάτιου Πατμάνογλου, με αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους το παιδί και η σύζυγός του.

Με αφορμή την τραγική επέτειο, ο κ. Πατμάνογλου έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη «χειρότερη μέρα της ζωής μου», όπως έγραψε, ενώ συμπλήρωσε το κείμενο με μία φωτογραφία του με πληγές στο πρόσωπο.

«26 Φεβρουαρίου 2017. Η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Η μέρα που ένας πατέρας δεν θα έπρεπε ποτέ να ζήσει. Η μέρα που ένας σύζυγος δεν θα έπρεπε ποτέ να αντικρίσει. Η μέρα που κατάλαβα πως όλα μπορούν να τελειώσουν σε μια στιγμή» ανέφερε στο κείμενό του.

Παρατηρεί πως από εκείνη την ημέρα «δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος» και συμπληρώνει: «Ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι, μέχρι να έρθει η στιγμή που η δύναμη θα είναι η μόνη επιλογή που θα έχεις. Εύχομαι να μη χρειαστεί ποτέ να μάθετε πόση δύναμη κρύβετε μέσα σας. Θα μπορούσα σήμερα να βρίσκομαι σε ένα ψυχιατρείο. Θα μπορούσα να είμαι σε ένα κέντρο αποκατάστασης, παραπληγικός ή τετραπληγικός. Θα μπορούσα να είμαι βαριά εγκαυματίας. Θα μπορούσα να είμαι πολυτραυματίας. Δεν έγινε τίποτα απ’ όλα αυτά. Γι’ αυτό δοξάζω τον Θεό».

Ωστόσο, δηλώνει πως το «τραύμα δεν είναι μόνο σωματικό, είναι και πνευματικό. Δεν είχα να διαχειριστώ μόνο το πένθος μου. Είχα να διαχειριστώ και ένα μέρος του κόσμου, με τα αρνητικά του σχόλια. Αυτή ήταν η δοκιμασία μου. Αυτός ήταν ο σταυρός μου. Δεν εγκατέλειψα. Δεν άφησα ποτέ την πίστη μου. Κι αυτό με κράτησε ζωντανό και πνευματικά όρθιο. Η πραγματική αντοχή δεν φαίνεται στο σώμα, αλλά στην ψυχή. Συνεχίζω. Ζω. Και κάθε δυσκολία με κάνει πιο δυνατό. Η ζωή δεν είναι δεδομένη. Ο δρόμος δεν συγχωρεί. Ένα δευτερόλεπτο αρκεί».

Καταλήγοντας το κείμενό του, σχολιάζει: «Μην οδηγείτε σαν να έχετε δεύτερη ζωή. (...) Αλί σε αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί που έφυγαν είναι στον Παράδεισο. Η κόλαση είναι εδώ. Η πληγή δεν κλείνει. Κρύβεται».