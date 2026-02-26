H ιστορία της πιο πορωτικής εισαγωγής αθλητικού videogame

Ένας θεσμός της εφηβικής μας ζωής είχε τέσσερα γράμματα, ένα joystick και μια οθόνη, συνήθως 21 ιντσών, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για κάθε έφηβο που ήθελε να αυξήσει την μυωπία του όσο πιο γρήγορα μπορούσε Το όνομα του θεσμού, FIFA.

Κάθε φορά που βάζαμε την κασέτα, ή το CD της ετήσιας έκδοσης του videogame ποδοσφαίρου FIFA (ή και NBA, UFC και ό,τι άλλο αθλητικό έβγαζε η EA Sports)), η εναρκτήρια οθόνη μας καλοσώριζε με το διαφημιστικό μήνυμα, E-A SPORTS, IT`S IN THE GAME. Αυτή η φωνή, η μπάσα, η «πορωτική», η έτοιμη για να μπει στο γήπεδο να παίξει και να φάει κόκκινη κάρτα άμεσως, μας έβαζε αμέσως στο κλίμα του παιχνιδιού. Αυτή η φωνή ανήκει στον Άντριου Άντονι, που χρίστηκε ήρωας μιας ολόκληρης γενιάς, σχεδόν κατά λάθος.

Ο Άντριου Άντονι είναι ένας δημοσιογράφος με καταγωγή από τον Καναδά, o οποίος στις αρχές της δεκαετίας του `90, έκανε παρέα με επαγγελματίες από την βιομηχανία του gaming. Στην EA Sports τότε δεν δούλευαν παραπάνω από 10 άτομα. Ένας εξ`αυτών, πλησίασε τον Άντονι και τον έπεισε να εκφωνήσει μια ατάκα για διαφημιστικό σποτ. Ήταν το:

if it’s in the game, EA Sports, it’s in the game’.

Δεν ακουγόταν πάρα πολύ εύηχο. Με αρκετή δουλειά στο μοντάζ έγινε πιο σύντομο και κοφτό.

Ο Άντονι το εκφώνησε δωρεάν. Δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά με αυτή τη δουλειά.

Τα χρόνια όμως πέρασαν και ο μικρός γιός του Άντονι, μια μέρα τον ρώτησε κάτι: «μπαμπά εσύ είσαι που μιλάς στην εισαγωγή;» και κρατούσε το αγαπημένο του παιχνίδι από το PlayStation. Με μεγάλη του έκπληξη, ο Άντονι διαπίστωσε πως η φωνή του είχε γίνει διάσημη και εκείνος δεν είχε την παραμικρή ιδέα.

Σήμερα ο Άντριου Άντονι διατηρεί προφίλ στο Cameo (δέχεται λεφτά από fans για να συναντηθούν και να του πει "ITS IN THE GAME" στα μούτρα) και έχει ανεβάσει στο YouTube ένα video που εκπαιδεύει όσους θέλουν να βαδίσουν στα βήματα του, δηλαδή να μουγκρίσουν ", E-A SPORTS, IT`S IN THE GAME.