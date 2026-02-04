Στο Πανθεσσαλικό ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας: Γιατί άλλαξε η έδρα

Η ΕΠΟ αποφάσισε την αλλαγή έδρας για τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στον Βόλο.

Η απόφαση πάρθηκε μετά από έκτακτο ΔΣ, όπως αναφέρει το gazzetta.gr, και αιτία ήταν τα έργα που γίνονται στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαραίτητη χωρητικότητα για να φιλοξενήσει έναν τελικό.

Εξ αρχής υπήρχε ο συγκεκριμένος προβληματισμός, ωστόσο σε πρώτη φάση φαινόταν ότι θα λυθεί το θέμα, όμως τελικά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, με αποτέλεσμα η έδρα του τελικού να μεταφέρεται για τον Βόλο και το Πανθεσσαλικό Στάδιο, με την ημερομηνία (25/04) να παραμένει η ίδια.

