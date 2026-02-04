Μενού

Στο Πανθεσσαλικό ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας: Γιατί άλλαξε η έδρα

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στον Βόλο μετά από απόφαση της ΕΠΟ. Ο λόγος που άλλαξε η έδρα.

Reader symbol
Newsroom
Αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό
Στιγμιότυπο από αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο | EUROKINISSI / KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Η ΕΠΟ αποφάσισε την αλλαγή έδρας για τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στον Βόλο.

Η απόφαση πάρθηκε μετά από έκτακτο ΔΣ, όπως αναφέρει το gazzetta.gr, και αιτία ήταν τα έργα που γίνονται στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαραίτητη χωρητικότητα για να φιλοξενήσει έναν τελικό.

Εξ αρχής υπήρχε ο συγκεκριμένος προβληματισμός, ωστόσο σε πρώτη φάση φαινόταν ότι θα λυθεί το θέμα, όμως τελικά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, με αποτέλεσμα η έδρα του τελικού να μεταφέρεται για τον Βόλο και το Πανθεσσαλικό Στάδιο, με την ημερομηνία (25/04) να παραμένει η ίδια.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ