Super League 2: Το κανάλι που θα μεταδίδει τα παιχνίδια τη φετινή σεζόν

Το πρωτάθλημα της Super League 2 ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο ήταν ανοικτό το κανάλι που θα έπαιρνε τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Τελικά, όπως αναφέρει το gazzetta.gr, η Super League 2 βρήκε τηλεοπτική στέγη με το Action 24 να είναι το κανάλι που θα προβάλλει τις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας.

Το προσεχές σαββατοκύριακο θα μεταδοθούν τηλεοπτικά τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας και Πανιώνιος - Athens Kallithea.

Η ανακοίνωση της SL2

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις κάτωθι αλλαγές στους αγώνες της 2ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ο αγώνας ΠΑΟΚ Β’ – ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ACTION 24) θα διεξαχθεί στο ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25 στις 14:00,αντί στις 17:00 όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ATHENS KALLITHEA FC (ACTION 24) θα διεξαχθεί στο ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 στις 14:00,αντί στις 17:00 όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί.

Ο αγώνας ΜΑΡΚΟ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ θα διεξαχθεί στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25 στις 17:00 (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΘΕΑΤΩΝ).

Ο αγώνας ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ θα διεξαχθεί στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 στις 17:00».