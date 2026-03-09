Μενού

Super League: Ποιος θα έπαιρνε τον τίτλο αν στα Play Offs έρχονταν τα αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας

Αν στα Play Offs έρχονταν τα αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, η εσωτερική βαθμολογία των τεσσάρων διεκδικητών αναδεικνύει άλλο νικητή πέραν της πρωτοπόρου ΑΕΚ.

ΑΕΚ
Πανηγυρισμοί παικτών της ΑΕΚ | Eurokinissi/ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΕΒΑ
Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, με τη μάχη για τον τίτλο να έχει... πάρει φωτιά.

Η ΑΕΚ προηγείται στη γενική κατάταξη με 56 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, που έχουν 54 έκαστος. Παρ'όλα αυτά, εάν στα Play Offs έρχονταν τα αποτελέσματα της κανονικής φάσης, η Ένωση θα έχανε τον τίτλο από μια ομάδα που έχει καταφέρει να βρεθεί πρώτη στην ειδική βαθμολογία των τεσσάρων πρωτοπόρων.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

