Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια ζωής του ΠΑΟΚ έκανε πρεμιέρα απόψε, 20/4 στις 00.00.
Μεγάλες προσωπικότητες και οι φίλοι της ομάδας - αυτό από το οποίο έχει γεννηθεί και μεγαλώσει αυτός ο σύλλογος - μιλούν για τη μεγάλη τους αγάπη. Τη μεγάλη τους τρέλα. Για τον δικό τους ΠΑΟΚ!
Ο Γιώργος Μαυρίδης εκμυστηρεύεται μια ανατριχιαστική δική του ιστορία, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος μάς ταξιδεύει μέσα από τη μοναδική του... ΠΑΟΚτσήδικη αφήγησή του κι ο Ζαφείρης Μελάς μιλάει για την... καψούρα του, φέρνοντας στη μνήμη του το ματς με τον Αγιαξ, που ο Κούδας έκανε τον Κρόιφ να τον χειροκροτά.
Δείτε το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ:
