Θεσσαλονίκη: 79χρονος σκοτώθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, πέφτοντας από παράθυρο

Ένα τραγικό περιστατικό που εγείρει αναγκαία ερωτήματα σημειώθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, αφού ένας 79χρονος έχασε τη ζωή του, έπειτα από πτώση από ύψος, από τον 1ο όροφο.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, το περιστατικό σημειώθηκε χθες (11/6) το μεσημέρι, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ηλικιωμένος έπεσε από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργείται προανάκριση από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας - Χορτιάτη.