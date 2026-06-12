Καρχαρίας μάκο τριών μέτρων βγήκε «παγανιά» στην Ανάβυσσο: Ανησυχία για τις αυξημένες θεάσεις

Σε μία χρονιά με ήδη αυξημένες καταγραφές καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες, θέαθηκε ακόμα ένας καρχαρίας μάκο, αυτή τη φορά σε ακτή τη Αναβύσσου.

Μάλιστα, βιολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη παρουσία ακόμα και λευκών καρχαριών στη Μεσόγειο, ένας ζώο που, αν και δεν είναι ενεργητικός θηρευτής του ανθρώπου, μπορεί κάλλιστα να σκοτώσει έναν ενήλικα.

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Ο καρχαρίας του είδους «μάκο» που εθεάθη στην Ανάβυσσο, είναι γνωστός για την επιθετικότητα και το μέγεθός του. Μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τον άνθρωπο, ωστόσο οι επιθέσεις από το συγκεκριμένο είδος είναι πολύ σπάνιες.

Ο καρχαρίας από το πρόσφατο συμβάν είχε μήκος περίπου τρία μέτρα. Το Ant1 αναφέρει ότι τον είδαν πρώτα επιβάτες φουσκωτού σκάφους, το οποίο έπλεε μόλις 50 μέτρα από την ακτή.