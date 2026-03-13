Σύζυγος Λεσόρ: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

Ο Ματίας Λεσόρ πάτησε ξανά το glass floor του «Telekom Center Athens» και επέστρεψε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζάλγκιρις, υπό το βλέμμα της συζύγου του, των παιδιών του και των γονιών του.
Συγκεκριμένα στην επιστροφή του στην ενεργό δράση, ολόκληρη η οικογένεια του Λεσόρ βρέθηκε στο πλευρό του Γάλλου σέντερ, προκειμένου να τον στηρίξει.
