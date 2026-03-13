Μενού

Σύζυγος Λεσόρ: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

Μέσω ανάρτησή της στο instagram η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, Τρέισι ευχαρίστησε το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για τη στήριξή τους στον Γάλλο σέντερ.

Ματίας Λεσόρ
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού Ματίας Λεσόρ | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Ματίας Λεσόρ πάτησε ξανά το glass floor του «Telekom Center Athens» και επέστρεψε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζάλγκιρις, υπό το βλέμμα της συζύγου του, των παιδιών του και των γονιών του.

Συγκεκριμένα στην επιστροφή του στην ενεργό δράση, ολόκληρη η οικογένεια του Λεσόρ βρέθηκε στο πλευρό του Γάλλου σέντερ, προκειμένου να τον στηρίξει. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ