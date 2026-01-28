Τα μαθήματα που μας δίδαξαν το 2025 οι 3 αθλητές και γι' αυτό θα τους ψηφίσουμε στα Gazzetta Awards

Το 2025 ήταν μια χρονιά που ο ελληνικός αθλητισμός μας έδειξε ότι πίσω από τις επιδόσεις υπάρχουν άνθρωποι με αξίες, με ευαισθησίες, με στιγμές που ξεπερνούν το αγωνιστικό πλαίσιο και αγγίζουν κάτι βαθύτερο.

Σε μια εποχή όπου τα πάντα μετρώνται σε δευτερόλεπτα, εκατοστά και στατιστικά, τρεις Έλληνες αθλητές απέδειξαν ότι ο αθλητισμός μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο: μια πράξη χαρακτήρα.

Ο Χρήστος Μουζακίτης, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Βασίλης Σπανούλης δεν ξεχώρισαν μόνο για όσα πέτυχαν, αλλά για όσα μας έμαθαν. Για τις μικρές και μεγάλες στιγμές που μας έκαναν να πανηγυρίσουμε, να συγκινηθούμε, να εμπνευστούμε.

Και ίσως γι’ αυτό, όταν έρχεται η ώρα να αναδείξουμε τους κορυφαίους της χρονιάς μέσα από τα Gazzetta Awards, τον θεσμό που τιμά τις αξίες του ελληνικού αθλητισμού, η σκέψη μας πήγε σε εκείνους.

Χρήστος Μουζακίτης

Ο νεαρός άσος του Ολυμπιακού κατέκτησε το βραβείο Golden Boy, όμως αυτό που κέρδισε το κοινό δεν ήταν μόνο το ταλέντο του. Ήταν η ανθρώπινη στιγμή του στη σκηνή. Με δάκρυα, με ευγνωμοσύνη, ο Μουζακίτης μίλησε σαν παιδί που βλέπει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα μπροστά σε χιλιάδες μάτια.

Ευχαρίστησε τους πάντες, αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του και συγκίνησε όταν αναφέρθηκε στον πατέρα του, που δεν μπόρεσε να βρίσκεται εκεί λόγω μιας δύσκολης προσωπικής στιγμής.

Ήταν μια εξομολόγηση που έδειξε ότι πίσω από τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή υπάρχει ένα παιδί που δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε.

Ο Μουζακίτης μάς δίδαξε ότι το golden boy φτιάχτηκε από ήθος. Και ότι ο αθλητισμός έχει ανάγκη από νέους που δεν φοβούνται να δείξουν την ευαισθησία τους.

Είναι ένας παίκτης που μεγαλώνει μπροστά μας – και μας κάνει περήφανους.

Εμμανουήλ Καραλής

Ο Καραλής είχε μια χρονιά-όνειρο. Χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στο Τόκιο, αργυρό στο Παγκόσμιο Κλειστού στη Ναντσίνγκ και χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κλειστού στο Άπελντοορν.

Μια διαδρομή που θα αρκούσε από μόνη της για να τον κατατάξει στους κορυφαίους του κόσμου.

Κι όμως, η στιγμή που μας κέρδισε δεν ήταν δική του. Ήταν η στιγμή που σήκωσε στα χέρια τον Μόντο Ντουπλάντις, πανηγυρίζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ του Σουηδού. Μια αυθόρμητη, αληθινή αγκαλιά που έγινε viral. Μια εικόνα που θύμισε σε όλους τι σημαίνει ευγενής άμιλλα.

Όταν θυμηθεί κανείς ότι ο Καραλής και ο Ντουπλάντις ανέβηκαν για πρώτη φορά μαζί στο βάθρο στο Κάλι το 2015 και από τότε πορεύονται πλάι πλάι, κυνηγώντας τα ίδια όνειρα για μια ολόκληρη δεκαετία, η αγκαλιά τους αποκτά άλλο βάρος.

Ο Καραλής απέδειξε ότι ο μεγάλος αθλητής δεν χαίρεται μόνο για τον εαυτό του. Χαίρεται για τον αθλητισμό. Χαίρεται για τον φίλο, τον συναθλητή, τον άνθρωπο δίπλα του. Και αυτό είναι ίσως το πιο δυνατό μήνυμα που μπορεί να δώσει ένας πρωταθλητής.

Βασίλης Σπανούλης

Φέτος, στα Gazzetta Awards, ο Βασίλης Σπανούλης δεν διεκδικεί διάκριση ως παίκτης. Τη διεκδικεί ως Προπονητής της Χρονιάς. Και όχι άδικα. Οδήγησε την Εθνική ομάδα στο χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket 2025, το έκτο στην ιστορία της Ελλάδας, και το έκανε με έναν τρόπο που φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του.

Οι παίκτες του μιλούσαν για την άμυνα. Η ομάδα κέρδιζε από την επίθεση. Αλλά πάνω απ’ όλα κέρδιζε από το μυαλό της.

Ο Σπανούλης έδειξε ότι «σκεπτόμενο μπάσκετ» δεν σημαίνει τρικλοποδιές στον αντίπαλο, αλλά ανάγνωση των συνθηκών, αξιοποίηση των προτερημάτων, κάλυψη των αδυναμιών. Σημαίνει προετοιμασία. Σημαίνει ηγεσία.

Η νέα εποχή της Εθνικής έχει πλέον ταυτότητα. Και αυτή η ταυτότητα γράφει: Σπανούλης.

Γιατί τους ψηφίζουμε

Το 2025 δεν μας έδωσαν μόνο μετάλλια, ρεκόρ και τίτλους. Ο Μουζακίτης μάς έμαθε την ταπεινότητα. Ο Καραλής μάς έμαθε την αλληλεγγύη. Ο Σπανούλης μάς έμαθε τη σκέψη.

Και αυτά τα μαθήματα αξίζουν κάτι περισσότερο από μια ψήφο. Αξίζουν την αναγνώριση μιας ολόκληρης χώρας.