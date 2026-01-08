Tα πολύ δύσκολα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, τα πολύ επικίνδυνα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Τα κεφάλια μέσα λοιπόν! Μετά από τρεις εβδομάδες και αφού ο ΠΑΟΚ γλίτωσε το πατατράκ στο Κύπελλο εναντίον του Ατρομήτου σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν του (μόνο ο Ντέλιας έχασε πέντε γκολ!!!), αρχίζουν τα ζόρια. Πολλά ζόρια.

Για όλους τους «μεγάλους». Διαφορετικά ζόρια όμως. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους, τις απαιτήσεις τους και τις… μεταγραφές τους! Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ μοιάζουν οι πιο «τακτοποιημένες» από τους τέσσερις «ευρωπαίους στα μεταγραφικά τους.

