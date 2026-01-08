Tα πολύ δύσκολα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, τα πολύ επικίνδυνα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Τα κεφάλια μέσα λοιπόν! Μετά από τρεις εβδομάδες και αφού ο ΠΑΟΚ γλίτωσε το πατατράκ στο Κύπελλο εναντίον του Ατρομήτου σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν του (μόνο ο Ντέλιας έχασε πέντε γκολ!!!), αρχίζουν τα ζόρια. Πολλά ζόρια.
Για όλους τους «μεγάλους». Διαφορετικά ζόρια όμως. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους, τις απαιτήσεις τους και τις… μεταγραφές τους! Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ μοιάζουν οι πιο «τακτοποιημένες» από τους τέσσερις «ευρωπαίους στα μεταγραφικά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Σάλος στο X με την ταυτότητα του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι απαντά για τον τρολ λογαριασμό
- Σκορδά στον καλεσμένο της: «Έχουμε σχεδόν ίδια ηλικία, τη γυναίκα σου δεν την εκνευρίζει που φαίνεσαι μικρότερος;»
- Οι 4 επιλογές της Ευρώπης για τη Γροιλανδία στη διεθνή «σκακιέρα»: Ειρήνη ή πόλεμος με Τραμπ;
- Το δελτίο ειδήσεων που «τίναξε» τα νούμερα τηλεθέασης στην έναρξη του 2026
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.