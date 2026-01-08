Μενού

Tα πολύ δύσκολα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, τα πολύ επικίνδυνα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις μεταγραφικές κινήσεις των τεσσάρων «ευρωπαίων» ως τώρα και για τις ιδιαιτερότητες στο πολύ βαρύ πρόγραμμά τους τον επόμενο μήνα.

Τα κεφάλια μέσα λοιπόν! Μετά από τρεις εβδομάδες και αφού ο ΠΑΟΚ γλίτωσε το πατατράκ στο Κύπελλο εναντίον του Ατρομήτου σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν του (μόνο ο Ντέλιας έχασε πέντε γκολ!!!), αρχίζουν τα ζόρια. Πολλά ζόρια.

Για όλους τους «μεγάλους». Διαφορετικά ζόρια όμως. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους, τις απαιτήσεις τους και τις… μεταγραφές τους! Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ μοιάζουν οι πιο «τακτοποιημένες» από τους τέσσερις «ευρωπαίους στα μεταγραφικά τους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

