Ταϊρίκ Τζόουνς: Προσωρινό «φρένο» από Παρτίζαν στην μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, για την ώρα, παραμένει κάτοικος Βελιγραδίου, με την Παρτίζαν να αποφασίζει να τον κρατήσει μετά το ναυάγιο στην υπόθεση Σίλβα.

Η Παρτίζαν φαίνεται πως αλλάζει πολιτική στο θέμα του Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς η επικείμενη μεταγραφή του Κρις Σίλβα στην Φενέρ αλλάζει τα δεδομένα για τους Σέρβους.

Ο σέντερ της ΑΕΚ ήταν ο νούμερο ένα στόχος της Παρτίζαν ως αντικαταστάτης του Ταϊρίκ Τζόουνς, όμως η Φενέρ ήταν εκείνη που τον έπεισε, γεγονός που αφήνει την ομάδα του Βελιγραδίου χωρίς πιθανό αντικαταστάτη.

