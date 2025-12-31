Ταϊρίκ Τζόουνς: Προσωρινό «φρένο» από Παρτίζαν στην μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Η Παρτίζαν φαίνεται πως αλλάζει πολιτική στο θέμα του Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς η επικείμενη μεταγραφή του Κρις Σίλβα στην Φενέρ αλλάζει τα δεδομένα για τους Σέρβους.

Ο σέντερ της ΑΕΚ ήταν ο νούμερο ένα στόχος της Παρτίζαν ως αντικαταστάτης του Ταϊρίκ Τζόουνς, όμως η Φενέρ ήταν εκείνη που τον έπεισε, γεγονός που αφήνει την ομάδα του Βελιγραδίου χωρίς πιθανό αντικαταστάτη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr