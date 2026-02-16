Τάουνς: Αποκάλυψε τον σχεδιαστή της ζακέτας με τον Άγιο Γεώργιο: Ποιο είναι το κόστος

Φοβερή στυλιστική επιλογή από τον ΚΑΤ στο All Star Game. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς τρέλανε κόσμο και τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα. Ο σταρ των Νικς... έσκασε στην γιορτή των κορυφαίων με ζακέτα που είχε πάνω τον Άγιο Γεώργιο.

Ο ψηλός της Νέας Υόρκης αποκάλυψε πως η μάρκα είναι Aimé Leon Dore και πρόσθεσε πως έχουν βγει σε κυκλοφορία μόλις 25 τέτοιες ζακέτες όπως τόνισε στο Mozzart Sport. Εκείνος έχει μια από αυτές.

