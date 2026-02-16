Μενού

Τάουνς: Αποκάλυψε τον σχεδιαστή της ζακέτας με τον Άγιο Γεώργιο: Ποιο είναι το κόστος

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έκλεψε την παράσταση με τη ζακέτα που φόρεσε στο Αll Star Game. Ποια όμως είναι η αξία του συγκεκριμένου ρούχου.

Reader symbol
Newsroom
Ζακέτα Άγιος Γιώργης
Χ/ΝΒΑ_NewYork
  • Α-
  • Α+

Φοβερή στυλιστική επιλογή από τον ΚΑΤ στο All Star Game. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς τρέλανε κόσμο και τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα. Ο σταρ των Νικς... έσκασε στην γιορτή των κορυφαίων με ζακέτα που είχε πάνω τον Άγιο Γεώργιο.

Ο ψηλός της Νέας Υόρκης αποκάλυψε πως η μάρκα είναι Aimé Leon Dore και πρόσθεσε πως έχουν βγει σε κυκλοφορία μόλις 25 τέτοιες ζακέτες όπως τόνισε στο Mozzart Sport. Εκείνος έχει μια από αυτές.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ