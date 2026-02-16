Εισαγγελική πρόταση για ενοχή πατέρα Αντωνίου: «Κεντρικό πρόσωπο της Κιβωτού - Τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε»

Την ενοχή του πατέρα Αντωνίου, ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς και τεσσάρων συνεργατών του, πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αφορά καταγγελίες για σωματικές κακοποιήσεις, τιμωρητικές πρακτικές και αυταρχικές μεθόδους σε δομές της οργάνωσης.

Η εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη τους για σειρά περιστατικών, προτείνοντας παράλληλα απαλλαγές για ορισμένες κατηγορίες - κυρίως όσες σχετίζονται με τη δομή της Χίου. Για δύο κατηγορούμενους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δομή εισηγήθηκε πλήρη αθώωση.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, στην αγόρευσή της περιέγραψε τον πατέρα Αντώνιο ως το πρόσωπο που είχε τον απόλυτο έλεγχο της οργάνωσης. «Ήταν το πρόσωπο αναφοράς· τίποτα δεν γινόταν χωρίς να το γνωρίζει», τόνισε, χαρακτηρίζοντάς τον ουσιαστικό ηγέτη της «Κιβωτού».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο περιστατικό παρατεταμένης απομόνωσης ανηλίκου στη δομή του Άνω Βόλου, μετά από κατηγορία για κλοπή. Η εισαγγελέας έκανε λόγο για «ακραίο μέτρο» που προκάλεσε ψυχικό πόνο, επισημαίνοντας ότι στη λήψη της απόφασης συμμετείχαν η διευθύντρια και παιδαγωγός της δομής, ενώ ο πατέρας Αντώνιος «είχε γνώση και λόγο» για τα μέτρα που επιβάλλονταν.

Για το περιστατικό αυτό πρότεινε την ενοχή του πατέρα Αντωνίου, της διευθύντριας και του παιδαγωγού για βαριά σωματική βλάβη. Αντίθετα, για αντίστοιχη κατηγορία που αφορούσε φιλοξενούμενο στη Χίο εισηγήθηκε αθώωση.

Η εισαγγελέας ζήτησε επίσης την ενοχή των κατηγορουμένων για ξυλοδαρμό του ίδιου ανηλίκου, ενώ για έναν εξ αυτών πρότεινε επιπλέον καταδίκη για απειλή.

Αμφισβήτησε φωτογραφία που προσκομίστηκε για να μειώσει τη βαρύτητα των τραυμάτων, σημειώνοντας ότι «δεν έχει κανένα εχέγγυο αξιοπιστίας» και πιθανόν να έχει ληφθεί με σκοπό συγκάλυψης.

Αναφερόμενη σε περιστατικό ξυλοδαρμού πέντε ανηλίκων σε χώρο οινοποιείου της δομής, ζήτησε την ενοχή των εμπλεκομένων για απλή σωματική βλάβη και απειλή.

Για τον πατέρα Αντώνιο απέδωσε ρόλο ηθικού αυτουργού σε πράξεις σωματικής βίας στη δομή του Βόλου, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε την επικίνδυνη συμπεριφορά συνεργατών του και ότι οι ισχυρισμοί περί αυτοτραυματισμών δεν αποδεικνύονται.

Παράλληλα, εισηγήθηκε απαλλαγές για περιστατικά στη Χίο, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται βαριά σωματική βλάβη και ότι υπήρξε ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών.

Αντίθετα, ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντωνίου και ενός ακόμη προσώπου για υπόθεση βαριάς σωματικής βλάβης σε φιλοξενούμενους που μεταφέρθηκαν από την Καλαμάτα στον Κολωνό, καθώς και για περιστατικό όπου τραυματισμένος ανήλικος υποχρεωνόταν να εργάζεται με νάρθηκα.

«Η πράξη είχε διάρκεια και επανάληψη», σημείωσε, κάνοντας λόγο για καταναγκαστικές πρακτικές που επιβάλλονταν συστηματικά.