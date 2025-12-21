Το παρκέ στον «Τάφο του Ινδού» γέμισε με λούτρινα αρκουδάκια, πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό για το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στο μπάσκετ. Πρόκειται για το περίφημο Teddy bear toss, μία συμβολική κίνηση που όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια τη συναντάμε σε γήπεδα της Ευρώπης και της Αμερικής, είτε κλειστά είτε ανοικτά.

Είναι μία κίνηση ανθρωπιάς ένα ανώνυμο «δώρο» των φιλάθλων σε παιδιά που δοκιμάζονται και με ένα αρκουδάκι θα νιώσουν χαρά, θα απαλυνθεί έστω για λίγο ο πόνος τους.

Γιατί πετάνε λούτρινα παιχνίδια

Η συγκεκριμένη κίνηση, τείνει εδώ και χρόνια να γίνει παράδοση. Μπορεί η συγκεκριμένη... τελετή να άρχισε στον Καναδά και στα γήπεδα του χόκεϊ, στη συνέχεια όμως πέρασε και σε άλλα αθλήματα με τους φιλάθλους να επιστρατεύουν τα λούτρινα κουκλάκια είτε σε γιορτινές ημέρες, είτε σε δύσκολες περιόδους για μία χώρα.

Πώς έγινε παράδοση

Όλα άρχισαν από τα παγωμένα γήπεδα χόκεϊ επί πάγου στον Καναδά. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν από περίπου 10 χρόνια, το 2015 σε αναμέτρηση των Blades 19.289 οπαδοί πέταξαν 28.815 αρκουδάκια πάνω στον πάγο!

«Γύρω στην περίοδο των Χριστουγέννων, όλοι ψάχνουν έναν τρόπο να ανταποδώσουν σε αυτούς που το χρειάζονται. Απλώς παρέχουμε έναν διασκεδαστικό τρόπο για να το κάνουμε αυτό και παρακολουθούμε τα αρκουδάκια να πέφτουν βροχή» έχει πει υπεύθυνος της ομάδας στο ESPN.

Από την άλλη, οι άνθρωποι των Hitmen έχουν δημιουργήσει μια παρόμοια παράδοση τα τελευταία 16 χρόνια, καθώς σε κάποιο από τα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς, αφήνουν τους οπαδούς τους να πετάξουν λούτρινα αρκουδάκια στον αγωνιστικό χώρο για να δοθούν σε πάνω από 50 φιλανθρωπικές οργανώσεις που ασχολούνται με παιδιά που έχουν ανάγκη.

Incredibly thankful to partner with @ChildrensMercy for our annual Teddy Bear Toss night. We were fortunate enough to donate over 2,000 stuffed animals to bring joy to the holiday season! Shoutout and thank you, Mavs Country 🫶🏼🧸 pic.twitter.com/Jo1GMyTlOK — Kansas City Mavericks (@kc_mavericks) December 21, 2023

«Κανένα παιδί δίχως δώρο»

Η συγκεκριμένη κίνηση πέρασε και τον Ατλαντικό, και βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στην Ισπανία. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο πολλά γήπεδα μπάσκετ αλλά και ποδοσφαίρου γεμίζουν με λούτρινα πριν από την έναρξη της εκάστοτε αναμέτρησης, που καθυστερεί περίπου κατά ένα 20λεπτο αλλά κανείς δεν διαμαρτύρεται καθώς όλοι γνωρίζουν τον σκοπό για τον οποίο γίνεται.

🧸🦊🦝



Again this year, SPECTACULAR.

Again this year, THANK YOU SO MUCH for helping us bring toys to children in need. pic.twitter.com/YNbroX5eAB — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) December 29, 2022

Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιες οι ομάδες που καλούν τους φιλάθλους τους να προβούν στη συγκεκριμένη κίνηση. Όπως έκανε τέτοιες ημέρες πρόπέρσι, η ποδοσφαιρική ομάδα Ρεάλ Μπέτις, που με σύνθημα «κανένα παιδί χωρίς δώρο» κάλεσε τους φιλάθλους να πάνε στο γήπεδο παρέα με αυτό το συμβολικό δώρο. Το επόμενο πρωί η ομάδα φρόντισε να... καλημερίσει τον κόσμο της με μια φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται οι γεμάτοι σάκοι από τα παιχνίδια που συλλέχθηκαν με σκοπό να μοιραστούν στα παιδιά.