Τελικός Μουντιάλ 2026: Αποκαλύφθηκαν τα λόγια του Οταμέντι στον Ρόδρι

Η Ισπανία επικράτησε χθες με 1-0 στην παρατάση της Αργεντινής, χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 16 χρόνια και το τουρνουά του 2010 στη Νότια Αφρική.

Όπως ήταν λογικό, στο «στρατόπεδο» των νικητών επικρατούσαν εορτασμοί, γέλια και επευφημίες, ενώ στην αντίπαλη μεριά στεναχώρια, κλάμα και νεύρα, πολλά νεύρα. Ένας από τους παίκτες της Αλμπισελέστε που δεν πήρε με καλό μάτι την ήττα της ομάδας του, ήταν ο Νίκολας Οταμέντι.

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