Τελικός Μουντιάλ 2026: Μια ιστορία σπάνιας δικαιοσύνης

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε όπως έπρεπε κι αναφέρομαι στο κομμάτι του που είχε να κάνει με το χορτάρι και το γήπεδο κι όχι με το σόου του Ντόναλντ Τραμπ στην απονομή. Το δεύτερο με άφησε παγερά αδιάφορο: το ματς μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής όχι.
Η κατάκτηση του τρόπαιου από τους Ισπανούς είναι απόδειξη ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει και δικαιοσύνη: η ομάδα που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο πρέπει να επιβραβεύεται.
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