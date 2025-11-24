Tέλης Μυστακίδης: Η περιουσία του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Το Gazzetta σκιαγραφεί το προφίλ του Έλληνα δισεκατομμυριούχου Αριστοτέλη (Τέλη) Μυστακίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας και φίλος του Δικεφάλου, η είσοδος του οποίου θα δώσει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα της GBL.

