Tέλης Μυστακίδης: Η περιουσία του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Το Gazzetta σκιαγραφεί το προφίλ του Έλληνα δισεκατομμυριούχου Αριστοτέλη (Τέλη) Μυστακίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας και φίλος του Δικεφάλου, η είσοδος του οποίου θα δώσει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα της GBL.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»
- Τσίπρας για Μάτι: «Πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου να ψιθυρίζει, γιατί Θεέ μου;»
- Το ρεκόρ του Gutenberg, η τεράστια προκαταβολή στον Τσίπρα και το μεγάλο ποσοστό επί του τζίρου
- Μαρίνα Σάττι: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Ακυρώνεται η εμφάνιση στο MadWalk
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.