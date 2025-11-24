Μενού

Tέλης Μυστακίδης: Η περιουσία του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η περιουσία του δισεκατομμυριούχου Τέλη Μυστακίδη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τα ηνία του μπασκετικού ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ
Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στο κλειστό της Πυλαίας | ΙΝΤΙΜΕ/ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Το Gazzetta σκιαγραφεί το προφίλ του Έλληνα δισεκατομμυριούχου Αριστοτέλη (Τέλη) Μυστακίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας και φίλος του Δικεφάλου, η είσοδος του οποίου θα δώσει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα της GBL.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ