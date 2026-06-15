Τέλος εποχής: Μόνο τα τυπικά για το «διαζύγιο» ΠΑΟΚ-Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, δώδεκα μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

Μετά από διαδοχικές συζητήσεις με τον Ιβάν Σαββίδη, οι δύο πλευρές οδηγούνται σε κοινή απόφαση διαζυγίου, κλείνοντας έναν από τους πιο επιτυχημένους κύκλους στην ιστορία του συλλόγου.

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