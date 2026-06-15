Τέλος εποχής: Μόνο τα τυπικά για το «διαζύγιο» ΠΑΟΚ-Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, δώδεκα μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.
Μετά από διαδοχικές συζητήσεις με τον Ιβάν Σαββίδη, οι δύο πλευρές οδηγούνται σε κοινή απόφαση διαζυγίου, κλείνοντας έναν από τους πιο επιτυχημένους κύκλους στην ιστορία του συλλόγου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Θεσσαλονικιός έκανε το Γερμανία - Ελλάδα με τα πόδια: Το μήνυμα κατά του εθισμού
- Ο πιο τρομακτικός οπαδός του Μουντιάλ είναι Τούρκος και πρώην χωροφύλακας
- Αδιανόητο περιστατικό βίας στην Κρήτη: Μάνα και γιος φέρονται να ξυλοκόπησαν την 39χρονη σύντροφό του
- Ιρανικά ΜΜΕ: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ περιλαμβάνει και τέλη ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.