Τεράστια αλλαγή στην εμφάνιση της intersex μποξέρ Ιμάν Κελίφ: Αγνώριστη η Ολυμπιονίκης

Ολοκληρωτική αλλαγή στην εμφάνιση της Ιμάν Κελίφ, της intersex μποξέρ που προκάλεσε αντιδράσεις με την συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και την άνετη κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Οι ανταγωνίστριές της την κατηγόρησαν πως είναι άντρας και δεν θα έπρεπε να αγωνιστεί απέναντό τους.

Μία φωτογραφία από τα παρασκήνια τηλεοπτικής εκπομπής, έναν χρόνο μετά, δείχνει τη μεγάλη αλλαγή στην εικόνα της. Τη φωτογραφία ανήρτησε στα social media η παρουσιάστρια και podcaster, Νασίμα Ντζαφάρ Μπέι με την Κελίφ να απεικονίζεται με μακριά μαλλιά και έντονο μακιγιάζ.

Η εξομολόγησή της για τη «δύσκολη φάση»

Η εικόνα αυτή ήρθε περίπου μια εβδομάδα από την εξομολόγηση της Κελίφ ότι περνάει μια «δύσκολη φάση» έναν χρόνο από την κατάκτηση του χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου.

«Ήταν μια αξέχαστη στιγμή, μια στιγμή που τα δάκρυά μου αναμίχθηκαν με το δέος της υπερηφάνειας, μια στιγμή που η σημαία της χώρας μου υψώθηκε ψηλά και εγώ κράτησα το κεφάλι μου ψηλά με τη δύναμη ενός μποξέρ και την καρδιά ενός ανθρώπου. «Σήμερα, στην επέτειο αυτού του θριάμβου, περνάω μια δύσκολη φάση γεμάτη προκλήσεις, σιωπή και αναμονή... Αλλά παρά τα πάντα, το πνεύμα που πάλεψε για το χρυσό χτυπά ακόμα μέσα μου.

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι κάθε πτώση είναι προοίμιο για μια ισχυρότερη άνοδο και ότι κάθε καθυστέρηση φέρει μέσα της μια δοκιμασία πίστης και θέλησης. Η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στη νίκη, αλλά στην επιμονή ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες. Είμαι η Ιμάν Κελίφ, χθεσινή πρωταθλήτρια, ανθεκτική σήμερα και αποφασισμένη να επιστρέψω αύριο. Ευχαριστώ όλους όσους εξακολουθούν να πιστεύουν σε μένα... Και ευχαριστώ τον εαυτό μου που δεν τα παράτησε ποτέ» έγραψε η Κελίφ στο Instagram.



