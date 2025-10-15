Μενού

Τεττέη - Παντελίδης: Πότε θα ενταχθούν στον Παναθηναϊκό

Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ του gazzetta για τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη.

Ο Ανδρέας Τεττέη με τον Παύλο Παντελίδη
Ο Ανδρέας Τεττέη με τον Παύλο Παντελίδη | Eurokinissi
Παίκτες του Παναθηναϊκoύ πρέπει να θεωρούνται ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει συμφωνήσει με το Τριφύλλι για τη σπουδαιότερη πώληση της ιστορίας του, καθώς θα πάνε «πακέτο» στο Κορωπί με το συνολικό deal να ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

