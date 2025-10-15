Τεττέη - Παντελίδης: Πότε θα ενταχθούν στον Παναθηναϊκό

Παίκτες του Παναθηναϊκoύ πρέπει να θεωρούνται ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει συμφωνήσει με το Τριφύλλι για τη σπουδαιότερη πώληση της ιστορίας του, καθώς θα πάνε «πακέτο» στο Κορωπί με το συνολικό deal να ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr