Τεττέη - Παντελίδης: Πότε θα ενταχθούν στον Παναθηναϊκό

Παίκτες του Παναθηναϊκoύ πρέπει να θεωρούνται ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει συμφωνήσει με το Τριφύλλι για τη σπουδαιότερη πώληση της ιστορίας του, καθώς θα πάνε «πακέτο» στο Κορωπί με το συνολικό deal να ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Ευρώπη και Ρωσία ετοιμάζονται για πλήρη σύρραξη: Νέος «χάρτης» αμυντικής ατζέντας για το 2030
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
- Η ακριβότερη περιοχή στην Αθήνα για μια θέση πάρκινγκ - Το εξωφρενικό ποσό για να τη νοικιάσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.