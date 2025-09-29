Μενού

Θέλτα - ΠΑΟΚ: Ποια μέρα παίζουν - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Θέλτα την Πέμπτη (02/10). Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος | Eurokinissi
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Θέλτα στην Ισπανία την Πέμπτη (02/10) στα πλαίσια του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Μετά το ματς με την Μακάμπι, οι «ασπρόμαυροι» θα αναμετρηθούν εκτός έδρας με την Θέλτα, την Πέμπτη (02/10) στις 22:00, στην πρώτη τους δύσκολη έξοδο.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League

  • 23 Οκτωβρίου 2025 Λιλ - ΠΑΟΚ
  • MD4 6 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις
  • MD5 27 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ - Μπραν
  • MD6 11 Δεκεμβρίου 2025 Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ
  • MD7 22 Ιανουαρίου 2026 ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις
  • MD8 29 Ιανουαρίου 2026 Λυών - ΠΑΟΚ

