Θέλτα - ΠΑΟΚ: Ποια μέρα παίζουν - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Θέλτα στην Ισπανία την Πέμπτη (02/10) στα πλαίσια του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Μετά το ματς με την Μακάμπι, οι «ασπρόμαυροι» θα αναμετρηθούν εκτός έδρας με την Θέλτα, την Πέμπτη (02/10) στις 22:00, στην πρώτη τους δύσκολη έξοδο.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League

23 Οκτωβρίου 2025 Λιλ - ΠΑΟΚ

MD4 6 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις

- Γιουνγκ Μπόις MD5 27 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ - Μπραν

- Μπραν MD6 11 Δεκεμβρίου 2025 Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ

MD7 22 Ιανουαρίου 2026 ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις

- Ρεάλ Μπέτις MD8 29 Ιανουαρίου 2026 Λυών - ΠΑΟΚ