Θρίλερ στον Πανιώνιο: Εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι ο Στέντμον Λέμον

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην ομάδα του Πανιωνίου, αφού ο Αμερικανός φόργουορντ των κυανέρυθρων, Στέντμον Λέμον, αποκλείστηκε στο Ντουμπάι, ενώ βρέθηκε εκεί για διακοπές.

Ο παίκτης είχε μεταβεί στο Ντουμπάι, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία που είχε δοθεί στους παίκτες της ομάδας, να έχουν ρεπό δύο ημερών, απόφαση που κατέληξε εφιαλτική καθώς το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από εκρήξεις που σημειώθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλευρά του Πανιωνίου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον παίκτη, προκειμένου να προγραμματιστεί άμεσα η επιστροφή του και να διασφαλιστεί η ασφάλειά του.