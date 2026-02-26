Θρήνος στον ελληνικό στίβο: Πέθανε ο Κώστας Γαντζίας

Πέθανε σήμερα ο Κώστας Γαντζιάς σε ηλικία 87 ετών από καρδιά, σκορπώντας θλίψη στον χώρο του αθλητισμού.

Τον θάνατό του αθλητή και πρώην προπονητή της ΑΕΚ, ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Κώστας Γαντζίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια “προδομένος” από την καρδιά του, διετέλεσε για πολλά χρόνια εθνικός προπονητής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική πορεία και την εξέλιξη αθλητών και αθλητριών. Παράλληλα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση μεγάλων διοργανώσεων, καθώς υπήρξε επί σειρά ετών τεχνικός διευθυντής αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ΣΕΓΑΣ διοργάνωσε σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία.

Υπήρξε αθλητής των χαμηλών εμποδίων κι έπειτα προπονητής στην ΑΕΚ, αλλά και ομοσπονδιακός τεχνικός. Ήταν ο προπονητής του Γιώργου Βαμβακά όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων- Νεανίδων του 1979.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, τιμώντας τη μνήμη και την ανεκτίμητη προσφορά του στον ελληνικό στίβο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή (27/2) στις 10:30 στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης».