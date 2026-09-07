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Τι προβλέπει ο κανονισμός για τη φάση που ζητά πέναλτι ο ΠΑΟΚ: Θα μπορούσε να γυρίσει τη φάση πίσω;

Όσα ορίζει ο κανονισμός του VAR σχετικά με τη φάση του 34ου λεπτού στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, αλλά και οι απόψεις των δύο προπονητών.

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Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | Eurokinissi / Αργυρώ Αναστασίου
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Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σπουδαία νίκη το βράδυ της Κυριακής (06/09) στο ΟΑΚΑ κόντρα στον ΠΑΟΚ με 3-1 σ' έναν παιχνίδι που τα είχε όλα, γκολ, αποβολές, αμφισβητούμενες φάσεις. Από την τελευταία κατηγορία υπάρχει μία που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης και αφορά τη φάση του 34ου λεπτού, όταν ακόμα το ματς ήταν στο 1-0.

Στην συγκεκριμένη φάση ο «δικέφαλος του βορρά» διαμαρτύρεται για πέναλτι στο μαρκάρισμα του Φαν Ντρόνγκελεν πάνω στον Εντιαγέ, με τον Τσβάιερ να έχει καταλογίσει κόρνερ, θεωρώντας πως ο παίκτης των «πρασίνων» βρήκε τη μπάλα και το VAR να μην παρεμβαίνει και να μην το καλεί ούτε να δει τη φάση.

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