Τουρκία - ΗΠΑ 3-2: Οι «γείτονες» αποχαιρέτησαν με ψηλά το κεφάλι

Η Τουρκία νίκησε με 3-2 τις ΗΠΑ σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου στο Μουντιάλ.
Οι Αμερικανοί προηγήθηκαν, όμως η Τουρκία έκανε την ανατροπή με τους Γκιουλέρ και Κοκτσού.
Οι ΗΠΑ ισοφάρισαν στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Αϊχάν πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, χαρίζοντας στην ομάδα του μια νίκη γοήτρου.
Παρά την ήττα, οι ΗΠΑ προκρίθηκαν ως πρώτες του ομίλου στα νοκ άουτ.
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