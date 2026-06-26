Μενού

Τουρκία - ΗΠΑ 3-2: Οι «γείτονες» αποχαιρέτησαν με ψηλά το κεφάλι

Η Τουρκία νίκησε με 3-2 τις ΗΠΑ σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου στο Μουντιάλ.

Reader symbol
Newsroom
Τουρκία - ΗΠΑ
Τουρκία - ΗΠΑ | EPA/CHRISTOPHER TORRES/ΑΠΕ_ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Τουρκία νίκησε με 3-2 τις ΗΠΑ σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου στο Μουντιάλ.

Οι Αμερικανοί προηγήθηκαν, όμως η Τουρκία έκανε την ανατροπή με τους Γκιουλέρ και Κοκτσού.

Οι ΗΠΑ ισοφάρισαν στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Αϊχάν πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, χαρίζοντας στην ομάδα του μια νίκη γοήτρου.

Παρά την ήττα, οι ΗΠΑ προκρίθηκαν ως πρώτες του ομίλου στα νοκ άουτ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ