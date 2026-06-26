Τουρκία - ΗΠΑ 3-2: Οι «γείτονες» αποχαιρέτησαν με ψηλά το κεφάλι

Η Τουρκία νίκησε με 3-2 τις ΗΠΑ σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου στο Μουντιάλ.

Οι Αμερικανοί προηγήθηκαν, όμως η Τουρκία έκανε την ανατροπή με τους Γκιουλέρ και Κοκτσού.

Οι ΗΠΑ ισοφάρισαν στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Αϊχάν πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, χαρίζοντας στην ομάδα του μια νίκη γοήτρου.

Παρά την ήττα, οι ΗΠΑ προκρίθηκαν ως πρώτες του ομίλου στα νοκ άουτ.