Μενού

Τουρκία - Σουηδία 85-79: Με Σενγκούν και Όσμαν οι Τούρκοι στα προημιτελικά

Τουρκία - Σουηδία 85-79 και οι Τούρκοι στους «8» του EuroBasket 2025.

Reader symbol
Newsroom
Τουρκία - Σουηδία
Ο Τσεντί Οσμάν στο Τουρκία - Σουηδία | FIBA
  • Α-
  • Α+

Η Σουηδία φλέρταρε ως το φινάλε με τη μεγάλη έκπληξη στους «16» του Ευρωμπάσκετ, αλλά στο τέλος χαμογέλασε η Τουρκία. Τουρκία - Σουηδία 85-79 και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου πλέον περιμένει τον νικητή του αγώνα Πολωνία - Βοσνία.

Θυμίζουμε πως τα συγκεκριμένα ζευγάρια βρίσκονται στο μονοπάτι της Ελλάδας που σημαίνει πως αν η Εθνική μας συνεχίσει στη διοργάνωση θα βρει μία από αυτές τις ομάδες στη συνέχεια.

Ο Αλπερέν Σενγκούν με 24 πόντους και 16 ριμπάουντ, ήταν ο κορυφαίος των Τούρκων, που είχαν ακόμη τον Τσεντί Όσμαν με 17 πόντους και τον Ερκάν Οσμάνι με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, τη στιγμή που ο Σέιν Λάρκιν είχε 3/12 σουτ. Για τους Σουηδούς ο Λούντβιχ Χάκανσον τελέιωσε με 16 πόντους και από 15 προσέθεσαν οι Πέλε Λάρσον και Βίκτορ Γκάντεφορς.

Τουρκία - Σουηδία 85-79: Η εξέλιξη

Οι Σουηδοί ήταν μπροστά στο σκορ σε όλο το πρώτο ημίχρονο, με την Τουρκία να κάνει επιμέρους 26-13 στην τρίτη περίοδο και να ανατρέπει την εικόνα του αγώνα. Το τρίποντο του Χάκανσον στο 37' έφερε και πάλι τις δύο ομάδες στα ίσια (76-76) με τους Σενγκούν και Όσμαν, ωστόσο να τρέχουν ένα 6-0 για το 82-76. Στα 27'' για το τέλος ο Γκάντεφορς με τρίποντο μείωσε σε 82-79 όμως ο Λάρκιν ήταν εύστοχος από τη γραμμή των βολών δίνοντας τη νίκη πρόκριση στην Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79.

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 10 (2/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ), Χάζερ 11 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Όσμαν 17 (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπιτίμ, Κορκμάζ 5 (1/6 τρίποντα), Σενγκούν 24 (8/15 δίποντα, 8/12 βολές, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Οσμάνι 14 (2), Σιπάχι, Γιούρτσεβεν, Μπόνα 4 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ)

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 5 (1), Ράμστεντ 4, Μποργκ, Λάρσον 15 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάκανσον 16 (2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Γκάντεφορς 15 (6/7 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάντζαρ 10 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Εντζιέ, Μπιργκάντερ 14 (5/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ)

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ