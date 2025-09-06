Τουρκία - Σουηδία 85-79: Με Σενγκούν και Όσμαν οι Τούρκοι στα προημιτελικά

Η Σουηδία φλέρταρε ως το φινάλε με τη μεγάλη έκπληξη στους «16» του Ευρωμπάσκετ, αλλά στο τέλος χαμογέλασε η Τουρκία. Τουρκία - Σουηδία 85-79 και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου πλέον περιμένει τον νικητή του αγώνα Πολωνία - Βοσνία.

Θυμίζουμε πως τα συγκεκριμένα ζευγάρια βρίσκονται στο μονοπάτι της Ελλάδας που σημαίνει πως αν η Εθνική μας συνεχίσει στη διοργάνωση θα βρει μία από αυτές τις ομάδες στη συνέχεια.

Ο Αλπερέν Σενγκούν με 24 πόντους και 16 ριμπάουντ, ήταν ο κορυφαίος των Τούρκων, που είχαν ακόμη τον Τσεντί Όσμαν με 17 πόντους και τον Ερκάν Οσμάνι με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, τη στιγμή που ο Σέιν Λάρκιν είχε 3/12 σουτ. Για τους Σουηδούς ο Λούντβιχ Χάκανσον τελέιωσε με 16 πόντους και από 15 προσέθεσαν οι Πέλε Λάρσον και Βίκτορ Γκάντεφορς.

Τουρκία - Σουηδία 85-79: Η εξέλιξη

Οι Σουηδοί ήταν μπροστά στο σκορ σε όλο το πρώτο ημίχρονο, με την Τουρκία να κάνει επιμέρους 26-13 στην τρίτη περίοδο και να ανατρέπει την εικόνα του αγώνα. Το τρίποντο του Χάκανσον στο 37' έφερε και πάλι τις δύο ομάδες στα ίσια (76-76) με τους Σενγκούν και Όσμαν, ωστόσο να τρέχουν ένα 6-0 για το 82-76. Στα 27'' για το τέλος ο Γκάντεφορς με τρίποντο μείωσε σε 82-79 όμως ο Λάρκιν ήταν εύστοχος από τη γραμμή των βολών δίνοντας τη νίκη πρόκριση στην Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79.

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 10 (2/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ), Χάζερ 11 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Όσμαν 17 (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπιτίμ, Κορκμάζ 5 (1/6 τρίποντα), Σενγκούν 24 (8/15 δίποντα, 8/12 βολές, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Οσμάνι 14 (2), Σιπάχι, Γιούρτσεβεν, Μπόνα 4 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ)

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 5 (1), Ράμστεντ 4, Μποργκ, Λάρσον 15 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάκανσον 16 (2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Γκάντεφορς 15 (6/7 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάντζαρ 10 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Εντζιέ, Μπιργκάντερ 14 (5/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ)