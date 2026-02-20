Τραυματισμός-σοκ για Νεοζηλανδό σκιέρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες: Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Ο Νεοζηλανδός αθλητής του ελεύθερου στυλ, Φίνλεϊ Μέλβιλ Άιβς, διακομίστηκε σήμερα (20/2) στο νοσοκομείο, μετά από μια απότομη πτώση κατά τη διάρκεια της δεύτερης προκριματικής διαδρομή για το αγώνισμα του halfpipe στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνα.

Ο Νεοζηλανδός είναι ο νούμερο ένα αθλητής στο αγώνισμα, μόλις στα 19 του. Μετά την πτώση έλαβε τις πρώτες βοήθεις από το ιατρικό προσωπικό. Η πτώση προκλήθηκε όταν έχασε την προσγείωση ενός άλματος και χτύπησε δυνατά στον πάγο και έχασε τα σκι και τα μπαστούνια.

Ήταν το δεύτερο σοβαρό ατύχημα μέσα σε δύο ημέρες στο ελεύθερο σκι, αφού η Καναδή Κάσι Σαρπ χρειάστηκε επίσης ιατρική βοήθεια μετά από πτώση κατά τη διάρκεια των προκριματικών γυναικών στο halfpipe την Πέμπτη.

Η 33χρονη, Ολυμπιονίκης το 2018 και ασημένια Ολυμπιονίκης πριν από τέσσερα χρόνια, έμεινε ακίνητη για αρκετά λεπτά, αλλά χαιρέτισε το πλήθος καθώς την μετέφεραν με φορείο. Η Καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή δήλωσε ότι η κατάστασή της ήταν «σταθερή».

Το αγώνισμα του halfpipe ενέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου, καθώς οι σκιέρ πρέπει να εκτελέσουν μια σειρά από εναέρια κόλπα εκτοξευόμενοι από την άκρη μιας ημικυλινδρικής διαδρομής.

