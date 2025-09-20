Τροχαίο στην Κρήτη στο ματς του Ολυμπιακού: Βεζένκοφ και Παπανικολάου φρόντισαν τα παιδιά της γυναίκας που χτύπησε

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα συνέβη αργά το βράδυ της Παρασκευής (19/9) έξω από το κλειστό «Δύο Αοράκια» στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά το φιλικό προετοιμασίας του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο.

Κατά την αποχώρηση της αποστολής των «ερυθρολεύκων» στον ημιτελικό του «Crete International Basketball Tournament 2025», αυτοκίνητο χτύπησε γυναίκα στο πάρκινγκ του κλειστού και την τραυμάτισε στο πόδι!

Όπως αναφέρει το NeaKriti, οι Σάσα Βεζένκοφ και Κώστας Παπανικολάου βγήκαν από το πούλμαν και φρόντισαν να κάνουν παρέα στα παιδιά της άτυχης γυναίκας, μετά από το άτυχο συμβάν, για όση ώρα το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού, της παρείχε τις πρώτες βοήθειες.