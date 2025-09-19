Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στις 12 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ η πρώτη «μάχη» για τη Basket League

Έγινε γνωστό το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Basket League για τη νέα σεζον, με το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού να ορίζεται για τη δεύτερη αγωνιστική, στις 12 Οκτωβρίου, στο ΣΕΦ (19:00).

Οι «αιώνιοι» θα παίξουν στο διάστημα 28-30 Μαρτίου του 2026 στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος στο TELEKOM CENTER ATHENS, για την 23η αγωνιστική.

Πριν το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Μπασκόνια στην Ισπανία (09/10) και οι «ερυθρόλευκοι» στις 10/10 με την Ντουμπάι, στην έδρα τους.

Μετά το ματς των «αιωνίων» στο ΣΕΦ, οι «πράσινοι» παίζουν με Βιλερμπάν (ΟΑΚΑ, 15/10) και Εφές (εκτός, 17/10) ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει την Εφές (ΣΕΦ, 14/10) και τη Μακάμπι (εκτός, 16/10) για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.