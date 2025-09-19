Μενού

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στις 12 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ η πρώτη «μάχη» για τη Basket League

Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού στις 12 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ για το πρωτάθλημα μπάσκετ.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  • Α-
  • Α+

Έγινε γνωστό το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Basket League για τη νέα σεζον, με το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού να ορίζεται για τη δεύτερη αγωνιστική, στις 12 Οκτωβρίου, στο ΣΕΦ (19:00).

Οι «αιώνιοι» θα παίξουν στο διάστημα 28-30 Μαρτίου του 2026 στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος στο TELEKOM CENTER ATHENS, για την 23η αγωνιστική.

Πριν το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Μπασκόνια στην Ισπανία (09/10) και οι «ερυθρόλευκοι» στις 10/10 με την Ντουμπάι, στην έδρα τους.

Μετά το ματς των «αιωνίων» στο ΣΕΦ, οι «πράσινοι» παίζουν με Βιλερμπάν (ΟΑΚΑ, 15/10) και Εφές (εκτός, 17/10) ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει την Εφές (ΣΕΦ, 14/10) και τη Μακάμπι (εκτός, 16/10) για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ