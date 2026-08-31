Μενού

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη: Πώς συγκρίνεται ο «κουμπαράς» τους με τους πιο καλοπληρωμένους τενίστες

Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη, σε σχέση και με τους πιο καλοπληρωμένους τενίστες διεθνώς.

Reader symbol
Newsroom
στεφανοσ τσιτσιπασ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Tην πρώτη θέση στην ετήσια λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους τενίστες για το 2026 κατέκτησε ο Γιάνικ Σίνερ, και μόλις ο 4ος κάτοχος του θρόνου στην 19χρονη ιστορία του σχετικού καταλόγου, εκθρονίζοντας τον 23χρονο Κάρλος Αλκαράθ.

Πριν τον Σίνερ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ηγούνταν της κατάταξης το 2023, και ο Ρότζερ Φέντερερ είχε το Νο. 1 για 15 συνεχόμενα χρόνια μέχρι που αποσύρθηκε το 2022, ενώ οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη απουσιάζουν από τη λίστα.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ