Τσιτσιπάς και Σάκκαρη: Πώς συγκρίνεται ο «κουμπαράς» τους με τους πιο καλοπληρωμένους τενίστες

Tην πρώτη θέση στην ετήσια λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους τενίστες για το 2026 κατέκτησε ο Γιάνικ Σίνερ, και μόλις ο 4ος κάτοχος του θρόνου στην 19χρονη ιστορία του σχετικού καταλόγου, εκθρονίζοντας τον 23χρονο Κάρλος Αλκαράθ.

Πριν τον Σίνερ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ηγούνταν της κατάταξης το 2023, και ο Ρότζερ Φέντερερ είχε το Νο. 1 για 15 συνεχόμενα χρόνια μέχρι που αποσύρθηκε το 2022, ενώ οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη απουσιάζουν από τη λίστα.

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