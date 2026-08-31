Τα φώτα στο υπουργείο Οικονομικών τα μεσάνυχτα, η γκρίνια στην επαρχία για ΕΛΑΣ και τα τραπέζια της ΔΕΘ

Και φέτος θα τηρηθεί η παράδοση στο Μέγαρο Μαξίμου να γίνεται μία πρώτη μέτρηση πριν τη ΔΕΘ και μία μετά για να φανεί η όποια μεταβολή. Μου λένε ότι αυτή η παρουσίαση θα γίνει στον Μητσοτάκη Τρίτη ή Τετάρτη, ενώ γενικώς ο πρωθυπουργός θέλει να μην υπάρξουν διαρροές.

Πάντως τα κεντρικά συμπεράσματα δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα τον Αύγουστο, δηλαδή η Ν.Δ. είναι στα νούμερα της, όπως και ο Τσίπρας πολύ καθαρά δεύτερος, το ΠΑΣΟΚ διψήφιο μεν αλλά καθαρά τρίτο, και καταρρέει η Καρυστιανού.

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Μεταμεσονύκτιο διάλειμμα από τη ΔΕΘ

Μπορεί οι παραμονές της ΔΕΘ να έχουν συνδεθεί με ξενύχτια στο υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο η αποψινή μεταμεσονύκτια παραμονή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην οδό Νίκης μαθαίνω ότι θα γίνει για άλλους (και δη διεθνείς) λόγους.

Βλέπετε, στο περιθώριο της συνόδου της G20, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, θα λάβει χώρα μέσω τηλεφιάσκεψης έκτακτη συνεδρίαση της G7 - στην οποία ο «δικός μας» Πιερρακάκης συμμετέχει ως προέδρος του Eurogroup.

Κάπως έτσι, γύρω στις 11:30 το βράδυ ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ θα κάνει ένα διάλειμμα από το project της ΔΕΘ, για να συνδεθεί για δύο περίπου ώρες με Ηνωμένες Πολιτείες. Αν, λοιπόν, απόψε το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα περάσετε από την Πλατεία Συντάγματος και δείτε αναμμένα φώτα στο υπουργείο Οικονομικών, τότε… δεν είναι αυτό που νομίζετε.

Τα τραπέζια της ΔΕΘ

Πάντως ήδη από τώρα γίνεται χαμός στη Θεσσαλονίκη με προσκλήσεις για ποτά και τραπέζια, από υπουργούς, βουλευτές και εταιρείες. Ειδικά από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο όλα τα μαγαζιά είναι φίσκα, ενώ ειδικά οι πολιτικοί δεν θα προλαβαίνουν να πηγαίνουν από μαγαζί σε μαγαζί.

Μαθαίνω επίσης ότι οργανώνεται μία μάζωξη των γαλάζιων βουλευτών της Βόρειας Ελλάδας από το οικονομικό επιτελείο, όπως είχε γίνει και πέρσι που φάγανε σε μαγαζί απέναντι απ’ τον Λευκό Πύργο.

Οι πρώτες εμφανίσεις ανεξάρτητων βουλευτών

Η Θεσσαλονίκη λοιπόν -παραδοσιακά- αυτές τις ημέρες έχει την τιμητική της και κόσμος θα αρχίσει να συρρέει και από τις 2 Σεπτεμβρίου στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές βρίσκονται συνεχώς σε επικοινωνία και έχει πέσει η ιδέα στο τραπέζι να κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση ακουγοντας τι έχει να πει ο πρώην πρωθυπουργός.

Οι περισσότεροι μάλιστα θα βρεθούν αυθημερόν στην πόλη, δείχνοντας ότι η στόχευση τους αφορά αποκλειστικά τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια περιμένουν από εκείνον να μην επιμείνει στα της παραίτησης που έχει θέσει ως προαπαιτούμενο για την ένταξη στην ΕΛΑΣ, αλλά και ένα σήμα που εκτός από την ανανέωση μέσα από το καινούργιο κόμμα θα σηματοδοτεί και την συνύπαρξη.

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Η λίστα των ΠΑΣΟΚων

Αυτές τις μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να συσφίξει τις σχέσεις του με τους βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ενόψει του εορτασμού της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πάντως έφτασε στα αυτιά μου ότι στα κινητά των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κυκλοφόρησε μία λίστα, με βάση την οποία η ηγεσία τους διαχωρίζει σε φιλικούς προς τον αρχηγό Νίκο, ενδιάμεσους και αποστασιοποιημένους.

Λέγεται μάλιστα ότι είναι χειρόγραφη και ανάγεται σε κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, πιο κορυφαίο δε γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ελπίζω πάντως να διαψευστεί.

Πελέκημα στο ΠΑΣΟΚ

Μιας και είμαι στα της ΔΕΘ, κρατήστε την πληροφορία ότι το Μαξίμου θα συνεχίσει το πελέκημα στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους ψηφοφόρους που μπορούν να ακούσουν τον πολιτικό λόγο και τις προτάσεις του Μητσοτάκη.

Αυτό έγινε εμφανές στην περίπτωση της Ακρίτα, οπότε ο Μητσοτάκης πήρε τη σκυτάλη από τον εκπρόσωπο Μαρινάκη και την έπεσε στον Νίκο Ανδρουλάλη για το γεγονός ότι ψηφίζει Ακρίτα, αλλά δεν ψήφισε τον Στουρνάρα, ενώ θα συνεχιστούν οι απαντήσεις και για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

Γκρίνιες στην περιφέρεια

Ζαμπάρας, Μαμουλάκης, Μεϊκόπουλος και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ενεργοί όλο το καλοκαίρι στις περιφέρειες τους.

Στα πανηγύρια, στα καφενεία των χωριών και στις συναντήσεις μαθαίνω πως έγιναν μάρτυρες της δυσαρέσκειας των πολιτών για τη μη οργάνωση της ΕΛΑΣ στην επαρχία.

Εάν συνεχίσει έτσι ο Τσίπρας τον βλέπω να ξεφουσκώνει» φέρεται να έλεγαν κάποιοι ενώ παλιά στελέχη που έτρεχαν στους νομούς και ήξεραν πόρτα - πόρτα τον κόσμο φαίνεται πως είναι αποφασισμένοι να μην ενεργοποιηθούν για τον Αλέξη Τσίπρα καθώς δεν τους έχει ζητηθεί. Νομίζω πως ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν του τα μηνύματα που έρχονται.

«Μην γίνει το ΚΚΕ της κεντροαριστεράς»

Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ζητήσει ακόμη την πανστρατιά των στελεχών προβληματίζει πολλούς. Η ανακοίνωση του οργανωτικού γραφείου και των συντονιστών για κάποιους φάνηκε μια από τα ίδια, καθώς εκτός από μερικά καινούργια πρόσωπα όπως μου έλεγαν αρκετά είναι από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα κάποιοι έκαναν λόγο για στελέχη που δεν κατάφεραν στο παρελθόν να βγουν βουλευτές δείχνοντας με αυτό τον τρόπο και το έρεισμα που έχουν στην κοινωνία. Πάντως εκτός από τον Βασιλειαδη και τον Χατζηγιαννάκη δεν φαίνεται πως μιλάει άλλος με την «παλιά φρουρά».

Άκουσα και τη φράση ότι ο Τσίπρας κινδυνεύει να γίνει «το ΚΚΕ της κεντροαριστεράς» που μεταφέρει σίγουρα ένα κλίμα που επικρατεί στους κόλπους αρκετών προσώπων με δυναμική.

Το σίγουρο είναι πως ο Τσίπρας στη ΔΕΘ έχει μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, καθώς τα κόμματα σίγουρα θέλουν αρχηγούς που οι πολίτες εμπιστεύονται αλλά οι πολίτες περιμένουν και πρόσωπα με πολιτική ταυτότητα.