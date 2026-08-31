«Αρπάχτηκαν» Παπακωστοπούλου - Κυρανάκης για τα τρένα: «Τα παιδιά μας είναι ασφαλή;» - «Άκουσα να λέτε χοντράδες»

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών και νυν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κυρανάκης απάντησε στον Κώστα Γενηδούνια, αναφορικά με το σύστημα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, όπως μεταδίδει το OPEN. Συγκεκριμένα ο κ. Γενηδούνιας ανέφερε πως παρά τις δεσμεύσεις, μέχρι και σήμερα δεν λειτουργεί το ITCS, δηλαδή το αυτόματο σύστημα πέδησης.

Ο κ. Κυρανάκης από πλευράς του έστειλε φωτογραφία το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας, αναφέροντας πως γίνονται οι δοκιμές ασφαλείας και μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να λειτουργεί 100% η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση. Σημειώνεται πως ο πρώην υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην σημασία της τηλεδιοίκησης, καθώς πλέον δεν θα υπάρχει «ανθρώπινο χέρι», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κατά τις επεξηγήσεις του υπουργού για την τηλεδιοίκηση, και σε ερώτημα του δημοσιογράφου για την ενημερότητα των μηχανοδηγών για τα νέα συστήματα τηλεδιοίκησης, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως πρέπει να ενημερωθούν από την αρμόδια εταιρία στην οποία εργάζονται, την Hellenic Train.

Σε αυτό το σημείο ξέσπασε ένταση μεταξύ της δημογράφου και του κ. Κυρανάκη, που διερωτήθηκε αν «βρισκόμαστε στο έλεος, αν δεν είναι ενημερωμένοι οι μηχανοδηγοί». Σε οξύ ύφος διερωτήθηκε αν «τα παιδιά μας είναι ασφαλή όταν μπαίνουν στο τρένο».

Ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε ως «χοντράδες» τα ερωτήματα της δημοσιογράφου και έπειτα ανέφερε πως πλέον μέσω εφαρμογής είναι εφικτό να παρακολουθεί κανείς την ακριβή πορεία της αμαξοστοιχίας, προκειμένου να ξέρουν οι γονείς που βάζουν τα παιδιά τους σε 24ωρη βάση, και αποτρέπει σύγκρουση τρένων.

Η δημοσιογράφος σε μια αποστροφή του λόγου ανέφερε πως «δεν γίνεται όταν διατυπώνεται ένα ανθρώπινο ερώτημα, ως γονείς χωρίς να είμαστε ειδικοί να θεωρείται πως λέμε χοντράδες». «Τα ανθρώπινα ερωτήματα είναι ανθρώπινα, δεν ρώτησα κάτι δύσκολο ή κακό».

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε προς επίρρωση του επιχειρήματός του, πως «έβαλε την κόρη του στο τρένο».