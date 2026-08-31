Νέες διαστάσεις φέρεται να παίρνει το θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Action 24 εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του βρέφους και εξετάζεται αν συνδέονται με τον θάνατό του καθώς και αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα στο διαμέρισμα Airbnb όπου έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί μετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη ότι δεν μπορεί να λάβει το μίσθωμα και ότι οι ένοικοί του κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Τα δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών παραμένουν σε προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Παίδων. Από τις εξετάσεις που τους έγιναν διαπιστώθηκε ότι νοσούν από Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ για τα παιδιά δεν έχει βρεθεί το παραμικρό έγγραφο μέχρι στιγμής. Οι Αρχές και επιστημονικά την ταυτοποίησή τους με τους γονείς.

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση

Η υπόθεση προκαλεί πολλά ερωτηματικά στα οποία αναμένεται να ρίξει φως η ιατροδικαστική εξέταση στο νεκρό βρέφος, αλλά και οι καταθέσεις των ατόμων του διαμερίσματος, ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι είναι παιδί της 28χρονης Γερμανίδας, αλλά και ποιος ήταν ο ρόλος καθενός από τα πρόσωπα.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ στο διαμέρισμα υπάρχουν και άλλα ευρήματα που παραπέμπουν σε άλλες υποθέσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης και κατέσχεσαν σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, το υλικό των οποίων θα ελεγχθεί, καθώς εκτός του ότι μαζί με αυτή την περίεργη οικογένεια ζούσαν ανήλικοι, γινόταν συστηματική χρήση ουσιών και φαίνεται πως επισκέπτονταν τον χώρο και άσχετα με την οικογένεια πρόσωπα.

Έτσι πρέπει να ελεγχθεί, αν υπήρχαν ακόμη χειρότερα πράγματα που πιθανόν έχουν συμβεί και αν όντως το βρέφος είναι της Γερμανίδας και όχι της ανήλικης, αν η ανήλικη είναι όντως έγκυος από τον Αφγανό και ποια η κατάσταση των ανήλικων αγοριών που έχουν τεθεί υπό προστατευτική φύλαξη και θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο Παίδων.

Οι υπόλοιποι κρατούνται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών όπου ανακρίνονται, ενώ ήδη έχουν συλληφθεί ο 43χρονος, η Γερμανίδα σύντροφός του, η 15χρονη κόρη τους και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της για τα κατά περίπτωση αδικήματα περί ναρκωτικών και μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού.

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Πώς εντόπισαν οι αστυνομικοί το μακάβριο εύρημα στην Κυψέλη

Όλα ξεκίνησαν από την καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης του Airbnb σε διερχόμενη ομάδα ΔΙΑΣ ότι τα άτομα στα οποία είχε νοικιάσει το σπίτι δεν πληρώναν το ποσό που είχε συμφωνηθεί, αναφέροντας επιπλέον ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ ανέβηκαν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου και εντόπισαν τα άτομα. Πρόκειται για έναν άνδρα ελληνικής καταγωγής γεννημένο το 1983 (τον πατέρα της οικογένειας), μια Γερμανίδα μητέρα γενημμένη το 1998 και τρία ανήλικα παιδιά (μια 15χρονη, έναν 12χρονο και έναν 9χρονο), ενώ μαζί ήταν και ένας 26χρονος Αφγανός άνδρας.

Οι Αρχές, προσήγαγαν τότε τον πατέρα και τον άλλο άνδρα και επέστρεψαν για έρευνα στον χώρο, οπότε και εντόπισαν βαλίτσα με το νεκρό βρέφος το οποίο ήταν κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο.