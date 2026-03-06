Τζέιμς: Η απάντηση μετά την ένταση με Οκόμπο και οι GOATs Διαμαντίδης-Σπανούλης

Η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Μονακό, καθώς επικράτησε με 88-70 και ανέβηκε στο 22-7. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μία μεγάλη ένταση σημειώθηκε στον πάγκο των Μονεγάσκων.

Συγκεκριμένα, ο Μάικ Τζέιμς και ο Έλι Οκόμπο πιάστηκαν στα χέρια στο τέλος με τον πρώτο να σπρώχνει με δύναμη τον συμπαίκτη του με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr