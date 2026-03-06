Τζέιμς: Η απάντηση μετά την ένταση με Οκόμπο και οι GOATs Διαμαντίδης-Σπανούλης

Η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Μονακό, καθώς επικράτησε με 88-70 και ανέβηκε στο 22-7. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μία μεγάλη ένταση σημειώθηκε στον πάγκο των Μονεγάσκων.
Συγκεκριμένα, ο Μάικ Τζέιμς και ο Έλι Οκόμπο πιάστηκαν στα χέρια στο τέλος με τον πρώτο να σπρώχνει με δύναμη τον συμπαίκτη του με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
