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Τζολάκης: Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από τη Χαλ

Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο ο Κωνσταντής Τζολάκης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί από τη Χαλ. Ποιος είναι.

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Κωνσταντίνος Τζολάκης
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ είναι «τελειωμένη» υπόθεση εδώ και ημέρες, αφού ο Έλληνας -πρώην πλέον- πορτιέρε του Ολυμπιακού έχει ήδη περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ.

Το όλο deal πρόκεται να φτάσει, ίσως και να ξεπεράσει συνολικά τα 20 εκατ. ευρώ μεταξύ όλων των εμπλεκομένων πλευρών, ενώ ο Χανιώτης κίπερ θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την ομάδα της Premier League.

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