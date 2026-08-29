Τζολάκης: Η απίθανη επέμβαση που τρέλανε την Premier League

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα της Χαλ και στο ντέρμπι νεοφώτιστων με την Κόβεντρι και κράτησε το μηδέν με τρομερή επέμβαση στο 38ο λεπτό, όταν εκτινάχτηκε και αποσόβησε την τελευταία στιγμή τον κίνδυνο για την εστία του μετά από κόντρα στον Αβονίγι.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Tο ιστορικό στέκι του Άσιμου βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο σημείο του κέντρου
- 4 εκρηκτικές σταρ του Baywatch που έχουν ανοίξει OnlyFans
- Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Πήγα σπίτι μου και έκλαιγα - Είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να φτιάξει αυτή η κοινωνία»
- «Αυθεντική ομορφιά»: Οι φωτογραφίες της Ανθής Σαλαγκούδη στο ηλιοβασίλεμα πλάι στο κύμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.