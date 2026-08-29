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Τζολάκης: Η απίθανη επέμβαση που τρέλανε την Premier League

Τρομερή επέμβαση απέναντι στην Κόβεντρι από τον Κωνσταντίνος Τζολάκη.

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Τζολάκης - Ολυμπιακός
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα της Χαλ και στο ντέρμπι νεοφώτιστων με την Κόβεντρι και κράτησε το μηδέν με τρομερή επέμβαση στο 38ο λεπτό, όταν εκτινάχτηκε και αποσόβησε την τελευταία στιγμή τον κίνδυνο για την εστία του μετά από κόντρα στον Αβονίγι.

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