«Αυθεντική ομορφιά»: Οι φωτογραφίες της Ανθής Σαλαγκούδη στο ηλιοβασίλεμα πλάι στο κύμα

Χαμογελαστή, όπως πάντα, η Ανθή Σαλαγκούδη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σιθωνία Χαλκιδικής, περνώντας ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στο κύμα.
Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές των διακοπών της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Χαλκιδική σανσετς» έγραψε στην ανάρτηση, δημοσιευόντας τις φωτογραφίες από ένα υπέροχο ηλιοβάσιλεμα, δίπλα στη θάλασσα.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.